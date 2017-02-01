Бизнес «Кода безопасности» в 2016 году вырос на 34%

«Код безопасности» по итогам работы в 2016 г. увеличил свой бизнес более чем на треть. По итогам 2016 г. оборот компании «Код безопасности» составил 3348 млн руб. (2504 млн руб. годом ранее). Как рассказали CNews в компании, наибольшую динамику продемонстрировали продукты для защиты сетей и виртуальных инфраструктур. В числе значимых результатов «Кода безопасности» – вывод на рынок новых продуктов, рост количества масштабных проектов в крупнейших государственных структурах и коммерческих организациях с использованием разработанных компанией средств защиты, признание ее достижений авторитетными экспертами и аналитиками, высокие позиции в конкурсах и рейтингах, расширение экспертно-аналитической деятельности.

Наибольшую динамику продемонстрировали такие продукты, как АПКШ «Континент» (56%), ПАК «Соболь» (20%) и vGate (81%). В числе факторов роста – растущий спрос на решения по защите сетей, конечных устройств и виртуальной инфраструктуры от угроз; потребность заказчиков в инвестициях в новые отечественные средства ИБ, обеспечивающие надежную защиту и соответствие требованиям регуляторов.

Лидирующие доли в продуктовом портфеле в отчетный период принадлежали АПКШ «Континент» (56,48%), Secret Net (19,33%) и ПАК «Соболь» (12,59%).

Особого внимания заслуживает «высокий старт» продуктов, появившихся в портфеле компании совсем недавно. Так, за неполные 3 квартала превысил 43 млн руб. объем продаж поступившего на рынок в мае 2016 г. флагманского комплексного решения Secret Net Studio. Первым заказчиком продукта стал ВТБ Специализированный депозитарий. Сегодня Secret Net Studio используют крупные и средние компании: представители финансового сектора, госорганизации и игроки ИТ-отрасли.

В декабре 2016 г. Secret Net Studio получил сертификат ФСТЭК России, что усилило интерес заказчиков к его приобретению для защиты ГИС и гостайны с грифом «совершенно секретно». Продукт заслужил признание экспертов: он стал номинантом премии в области импортозамещения «Приоритет-2016»; прошел экспертизу и получил сертификат информационно-аналитического центра Anti-Malware.ru.

Высокую динамику продемонстрировали и относительно новые (выпущенные в 2015 г.) продукты линейки «Континент» – «Континент TLS VPN» и криптокоммутатор «Континент». Объем их продаж составил 71 млн руб. и 62 млн руб. соответственно. Спрос на «Континент TLS VPN» был обусловлен растущим интересом заказчиков к применению российских алгоритмов шифрования для защиты доступа к госпорталам, а также к организации защищенного удаленного доступа с использованием алгоритмов ГОСТ. Фактором роста продаж криптокоммутаторов «Континент» стала необходимость защиты каналов связи в территориально распределенных центрах обработки данных.

В декабре 2016 г. «Код безопасности» анонсировал выход на рынок нового продукта Secret MDM для управления корпоративной мобильностью и защиты данных на мобильных устройствах. Включение этого защитного средства в продуктовый портфель позволит компании занять новые рыночные ниши, а заказчикам – расширить возможности обеспечения безопасности на конечных устройствах, добавив к ним смартфоны и планшеты.

В списке крупнейших заказчиков, приобретших продукты «Кода безопасности» в 2016 г., можно отметить Минобороны России, Федеральный центр информатизации при ЦИК России, Федеральное казначейство, Банк России, «Росатом», МВД России, ФСО России, ФСИН России, МОЭК, «Ростех», «РТ-Инвест транспортные системы» и Росприроднадзор.

В минувшем году ключевыми приоритетами для заказчиков средств ИБ продолжали оставаться повышение уровня безопасности информационных систем и соответствие средств защиты информации законодательству РФ. Продукты «Кода безопасности» в течение года получали новые свидетельства соответствия требованиям регуляторов. Так, был получен 1 новый сертификат ФСТЭК России (еще 6 были продлены), 8 сертификатов ФСБ России (еще 3 – продлены), также был продлен 1 сертификат Министерства обороны России. Весной 2016 года продукты «Кода безопасности» были включены в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных». В настоящее время все ключевые разработки компании регулятор признал соответствующими требованиям, предъявляемым к российскому ПО. Это дает возможность рассчитывать на применение государственных мер поддержки.

Летом 2016 г. «Код безопасности» объявил о внедрении процесса разработки программного обеспечения в соответствии с национальным стандартом ГОСТ Р 56939–2016. Компания считает важным фактором для сохранения лидирующих позиций и конкурентоспособности на рынке информационной безопасности соответствие процесса разработки требованиям ГОСТ, поэтому еще за год до вступления в силу нового стандарта сформулировала политику, определяющую базовые принципы создания ПО, и привела в соответствие с ней все процессы разработки. Повысить надежность разрабатываемых продуктов, а также активизировать взаимодействие с исследователями в области защиты информации призвана еще одна анонсированная ранее программа «Кода безопасности» – «Политика ответственного разглашения».

В прошедшем году компания и ее разработки занимали ведущие позиции в авторитетных отраслевых рейтингах. Признание независимыми аналитиками и экспертами результатов работы и компетенций стало следствием эффективной бизнес-стратегии «Кода безопасности». Особо следует отметить, что Минэкономразвития России включило «Код безопасности» в число участников проекта «Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров» («Национальные чемпионы»). Это стало подтверждением высокого технологического уровня компании и позволит получить поддержку со стороны государства и институтов развития на расширение экспортного потенциала.

В 2016 г. компания продолжила усиливать собственную аналитическую экспертизу. В ноябре и декабре специалисты «Кода безопасности» выпустили два новых исследования: «Защита информации на рабочих станциях и серверах» и «Безопасность мобильных устройств – 2016». Аналитики выявили ключевые для каждого сегмента угрозы и сформулировали основные рекомендации для минимизации рисков.

«В минувшем году темы цифровой экономики, борьбы с хакерами, защищенности информационных систем и регулирования отрасли вышли на уровень государственной важности. Сегодня мы поддерживаем критически значимые ИТ-системы, наши продукты внедрены в крупнейших организациях, и это накладывает на нас большую ответственность за качество, развитие и сопровождение средств защиты. Результаты нашего бизнеса в 2016 году подтверждают, что компания уверенно реализует запланированную стратегию, а продукты «Кода безопасности» успешно справляются с растущим количеством угроз», – сказал Андрей Голов, генеральный директор компании «Код безопасности»

«2016 год продемонстрировал высокий уровень адаптивности дистрибьюторов и партнерской сети к новым реалиям отечественного рынка ИБ. Мы также отмечаем глубокое понимание заказчиками актуальности угроз, веса рисков и возможных последствий. Перечисленные факторы увеличили потребность в наших продуктах и положительно сказались на продажах», – отметил Федор Дбар, коммерческий директор компании «Код безопасности».