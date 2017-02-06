Mont запустила облачные сервисы Eset для партнеров

Группа компаний Mont объявила о запуске облачных сервисов Eset для партнеров. Как рассказали CNews в компании, на платформе Mont Cloud Distribution запущен сервис аренды антивирусных решений Eset NOD32 для малого и среднего бизнеса.

Партнерам MONT доступны корпоративные продукты с возможностью выбора количества защищаемых узлов и ежемесячной оплатой вместо высокого разового платежа.

Аутсорсеры, реселлеры, системные интеграторы, интернет- и телеком-провайдеры выбирают продукты Eset NOD32 для защиты от интернет-угроз и вредоносного ПО. Теперь на базе MONT Cloud Distribution доступны облачные версии бизнес-продуктов Eset NOD32: специальное антивирусное решение для небольшой компьютерной сети ESET NOD32 Small Business Pack; бизнес-решение для централизованной антивирусной защиты Eset NOD32 Antivirus Business Edition; комплексное решение для оперативного детектирования всех типов угроз Eset NOD32 Smart Security Business Edition; продукты для защиты почтовых серверов Eset Mail Security для Microsoft Exchange Server, Linux / BSD / Solaris, IBM Lotus Domino или Kerio и продукты для защиты файловых серверов Eset File Security для Microsoft Windows Server или Linux / BSD / Solaris.

Mont Cloud Distribution — автоматизированная платформа агрегации облачных сервисов с помесячным биллингом для партнеров, постоплатой по факту использования и бесплатной технической поддержкой первой линии в режиме 24х7 силами Mont. Работа с MCD позволяет партнерам трансформировать бизнес-модель и перейти от перепродажи ПО к продаже сервисов. В платформе доступны облачные сервисы ведущих вендоров: бизнес-приложения, решения для создания инфраструктуры, обеспечения информационной безопасности, построения частных облаков.

Партнеры Mont Cloud Distribution могут перепродавать подписки Eset NOD32 и объединять их с собственными решениями или продуктами других поставщиков. Это позволит привлечь новых клиентов и увеличить заработок.

«Mont давно является официальным дистрибьютором продуктов Eset в России и СНГ, а сейчас мы активно развиваем продажи облачных сервисов этого вендора. Мы уверены, что наши партнеры оценят преимущества и перспективы новой бизнес-модели, особенно в свете стремительно растущего числа киберугроз, — сказал Дмитрий Елин, руководитель продаж облачной дистрибуции Mont. — Работа с Mont Cloud Distribution позволит им моментально заводить для своих заказчиков подписки на продукты Eset, управлять ими в режиме реального времени, ежемесячно получать доход и вести с клиентами расчеты и документооборот в автоматическом режиме».

«Eset NOD32 всегда отличали высокий уровень защиты, удобство использования и низкие системные требования, – сказал Алексей Косиченко, директор департамента развития Eset Russia. – Теперь, благодаря сотрудничеству с Mont, мы максимально упростили способ приобретения и лицензирования корпоративных продуктов. Подписка на Eset NOD32 особенно актуальна для небольших компаний, которые не готовы платить за годовую лицензию. В свою очередь, партнерам Mont данный сервис открывает новые возможности развития бизнеса».