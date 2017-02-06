Safran представила биометрические терминалы-считыватели Sigma

Safran объявила о выпуске мощных биометрических терминалов-считывателей Sigma с оптическим сканером отпечатков пальцев увеличенного размера и высокоточным цифровым алгоритмом распознавания. Как рассказали CNews в компании, в новинки установлен 5-дюймовый сенсорный дисплей с виртуальной клавиатурой и интерактивным функционалом, а также камера, микрофон и динамик, благодаря чему биометрическая идентификация на базе MorphoAccess Sigma может быть дополна видеотелефонией.

Терминалы имеют высокую точность идентификации, встроенную память на 3-10 тыс. записей, защиту от пыли/влаги по классу IP65 и совместимы со считывателями карт Prox, iClass, MIFARE, MIFARE Plus, DESFire для идентификации персонала по карте доступа.

Высокая скорость распознавания отпечатков пальцев, составляющая менее 1 секунды, позволяет использовать новые биометрические терминалы на объектах с большим человекопотоком, например, для контроля доступа в крупных офисных центрах, на предприятиях и т.п. Более того, биометрическая идентификация на базе MorphoAccess Sigma отличается повышенной точностью, которую обеспечивают новейшие алгоритмы распознавания папиллярных узоров, разработанные Safran, позволяющие обнаружить на отпечатках пальцев ложные данные, привнесенные шрамами или загрязнениями. Для получения качественного шаблона отпечатка пальца и упрощения его идентификации в новых устройствах используется сканер MSO300 с увеличенной площадью оптического сенсора.

Дополнительным преимуществом MorphoAccess Sigma является поддержка ими видеотелефонной связи с использованием встроенной камеры, микрофона, динамика и дисплея. На базе биометрического терминала Safran видео- и аудиосвязь осуществляются по IP-протоколу, что обеспечивает высокую скорость и качество передаваемых данных. По желанию службы безопасности биометрическая идентификация может сопровождаться одним из двух вариантов работы видеотелефона: вызов или наблюдение. Например, функция вызова полезна для обмена срочными сообщениями, такими, как запрос на удаленное открытие двери, а наблюдение — для визуальной идентификации человека, осуществляющего проход через точку доступа.

Защита от пыли и влаги по классу IP65 и работоспособность в широком диапазоне температур (от -20°C до 60°C) позволяют устанавливать новый биометрический терминал и в неотапливаемых помещениях. Поскольку биометрическая идентификация сопровождается управлением замками дверей или турникетами, MorphoAccess Sigma оснащен 2 универсальными вводами (включая дверной контроль), 2 универсальными выводами и дверным реле. Для совместимости с оборудованием СКУД сторонних производителей Sigma имеют интерфейс Wiegand (настраиваемый до 512 бит). Встроенный цветной 5” сенсорный дисплей устройства предоставляет доступ к пользовательскому интерфейсу, который можно настроить под требования компании с установкой собственного контента: корпоративного видео, аудио сообщений, обоев и т.д.

Розничная цена на терминалы-считыватели MorphoAccess Sigma для биометрической идентификации по отпечаткам пальцев составляет от 1160 евро.