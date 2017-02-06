Trend Micro признана «Лидером» магического квадранта Gartner в области платформ для защиты конечных устройств

Компания Trend Micro Incorporated, мировой разработчик решений для кибербезопасности, объявила о том, что компания Gartner Inc. расположила ее в самом правом верхнем положении сегмента «Лидеры» своего магического квадранта в области систем защиты конечных устройств (Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms, EPP) за «способность к реализации» и «полноту видения». Как сообщили CNews в Trend Micro, компания является «Лидером» магического квадранта Gartner в области корпоративной защиты конечных устройств и серверов с 2002 г.

«Мы считаем, что для обеспечения должной защиты необходимо сочетать технологии безопасности разного поколения. И, на наш взгляд, положение компании в самом правом верхнем положении квадранта “Лидеры” является признанием нашего стратегического подхода к вопросу обеспечения безопасности, — заявил Кевин Симзер (Kevin Simzer), исполнительный вице-президент по продажам, маркетингу и развитию бизнеса Trend Micro. — Мы верим, что включение нас в число “Лидеров” на протяжении стольких лет, подтверждает наличие у Trend Micro способности предлагать своим клиентам новейшие технологии и одновременно разрабатывать необходимые решения для борьбы с угрозами завтрашнего дня».

Trend Micro обеспечивает безопасность конечных устройств с помощью XGen, сочетания технологий защиты разного поколения и «умного» применения каждой из этих технологий в нужное время. Это обеспечивает должную защиту от всего спектра угроз. Компания использовала высокоточное машинное обучение для анализа файлов как до и после запуска, так и во время работы с целью блокирования угроз, а также использовала технологии снижения уровня «шума», такие как анализ уникальности и «белые списки», для сокращения числа ложных срабатываний.

С помощью технологий XGen Trend Micro также обеспечивает защиту «облаков» и серверов в дата-центрах, а также облачных ресурсов, развернутых в средах VMware, AWS и Microsoft Azure. Решение Trend Micro для защиты гибридных облачных сред управляется с помощью единой консоли управления и обеспечивает полный обзор состояния физических, виртуальных и облачных сред. Оно упрощает процесс развертывания и управления безопасностью, а также уменьшает время реагирования на сложные угрозы и позволяет компаниям обеспечить соответствие требованиям таких норм регулирования, как PCI, HIPAA и др.