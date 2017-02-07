D-Link и «Смарт-Софт» объявили о сотрудничестве в области решений ИБ

D-Link и «Смарт-Софт» объявили о сотрудничестве в области решений информационной безопасности. Как рассказали CNews в компании, в рамках первого этапа сотрудничества компании представили UTM-решение Traffic Inspector Next Generation, аппаратно реализованное на серверах, поставляемых «Д-Линк Трейд», на базе платформ ASRock Rack.

Программно-аппаратный комплекс Traffic Inspector Next Generation предназначен для организации и управления интернет-доступом, контроля трафика и защиты информационных ресурсов от различных типов угроз в государственных и коммерческих организациях с количеством пользователей до 1000 человек.

В качестве аппаратного обеспечения комплекса используются сервера на базе платформ ASRock Rack, собираемые и конфигурируемые на собственной производственной базе D-Link в г. Рязани. Комплекс прошел полномасштабное тестирование, в том числе в условиях реальной эксплуатации и продемонстрировал высокую производительность и надежность.

Traffic Inspector Next Generation прошел экспертное тестирование и находится в формальной стадии регистрации во ФСТЭК РФ по 4 классу, тип А и В по новым требованиям, вступившим в силу 1 декабря 2016 г.

«В 2016 году мы создали инновационный продукт – российское UTM-решение Traffic Inspector Next Generation. На сегодняшний день он доступен на трёх аппаратных платформах разной ценовой категории, в т.ч. и экономичный вариант на основе серверов сборки «Д-Линк Трейд». В данной модели нам удалось сбалансировать высокую производительность в сочетании с качеством и надежностью при бюджетном уровне цены», – отметила Татьяна Медова, исполнительный директор «Смарт-Софт».

«Компания D-Link с самого начала работы на отечественном рынке взяла курс на сотрудничество с ведущими российскими компаниями в области разработки и производстве средств защиты информации. Мы рады, что совместная работа с лидером российского рынка средств защиты информации компанией «Смарт-Софт» позволила предложить рынку актуальное в свете все возрастающих требований к организации защиты информации решение высокого уровня», – сказал директор по маркетингу компании D-Link Сергей Васюк.