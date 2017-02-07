Решение Irdeto обеспечивает защиту контента для более чем 2 млн абонентов МТС в России

Компания Irdeto, специализирующаяся в области безопасности цифровых платформ, объявила о завершении развертывания решения Irdeto CA для более чем 2 млн абонентов телекоммуникационной компании МТС. Масштабируемое решение Irdeto в области условного доступа обеспечивает теперь защиту телевизионных сервисов российского широковещательного оператора в девяти часовых поясах, охватывающих большую часть территории России, сообщили CNews в Irdeto.

Группа компаний МТС — российский оператор связи, который предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи более чем 100 млн абонентов. Irdeto начала сотрудничать с МТС в 2012 г. в рамках развертывания кабельного телевидения, а затем, в 2015 г., стала одним из партнеров МТС по внедрению спутникового телевидения.

Решение Irdeto CA — важный компонент пакета комплексной безопасности Irdeto 360, способного поддерживать все новые технологии защиты, а также легко и быстро подстраиваться к изменениям рыночной ситуации, указали в Irdeto. Сегодня Irdeto CA установлено на сотнях головных станций цифрового телевидения МТС; оно обеспечивает подачу ТВ-сигнала на телевизионные приставки и КАМ модули. Внедрение решения Irdeto CA обеспечило защиту сервисов МТС и позволило достичь экономии затрат благодаря использованию единой системы управления ключами (KMS) для всех часовых поясов.

«За 5 лет сотрудничества у МТС и Irdeto сложились стабильные и тесные отношения, позволяющие компаниям гибко и безопасно развивать свой бизнес, — отметила Наталья Братчикова, директор департамента маркетинга фиксированного бизнеса и ТВ МТС. — За это время не было установлено ни одного случая пиратства, при этом наши отношения углубились, объем поддержки расширился, мы стали проводить совместные технические семинары. Irdeto помогает нам сохранять уверенность в том, что мы применяем передовые современные технологии».

«Наш многолетний опыт партнерства демонстрирует, насколько важна для операторов возможность гибко масштабировать свои предложения, не ощущая сдерживающих рамок технологий безопасности, — заявила Наталья Романова, региональный директор Irdeto в России и СНГ. — Внедрение единой системы на огромной территории нашей страны продемонстрировало, что система безопасности может способствовать экономии затрат».