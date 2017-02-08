USB-токены JaCarta WebPass и JaCarta U2F совместимы с облачной платформой двухфакторной аутентификации Duo Security

Компания «Аладдин Р.Д.» объявила о завершении тестирования электронных ключей линейки JaCarta с платформой двухфакторной аутентификации Duo Security. Об этом говорится в заявлении, поступившем в редакцию CNews «Аладдин Р.Д.».

Платформа Duo Security, разработанная облачным провайдером двухфакторной аутентификации Duo.com, позволяет подключить двухфакторную аутентификацию для защиты пользовательских аккаунтов и сервисов. Решение защищает организации от утечки данных, обеспечивая только легальным пользователям и соответствующим устройствам доступ к конфиденциальным данным и приложениям в любое время и в любом месте. Платформа Duo Security доступна для различных операционных систем и платформ, интегрирована с множеством ПО (различные VDI-решения, VPN-решения, веб-сервисы, облачные сервисы, Windows, Unix SSH, Radius, Shibboleth и др.).

В качестве аутентификаторов платформа по умолчанию использует выбор из OTP по SMS, Push-уведомление или обратный звонок. Дополнительно платформа поддерживает OTP-токены линейки JaCarta — JaCarta WebPass, а также JaCarta U2F.

Напомним, что JaCarta WebPass представляет собой USB-токен с «OTP на борту» для двухфакторной аутентификации пользователей при доступе к защищённым информационным ресурсам с использованием одноразового пароля, либо хранимого в памяти токена многоразового пароля.

В свою очередь, JaCarta U2F — универсальный USB-токен, предназначенный для использования в качестве второго фактора при аутентификации конечных пользователей онлайн-сервисов, поддерживающих стандарт U2F разработанный альянсом FIDO.

Кроме двухфакторной аутентификации, платформа предлагает широкий комплекс функций по управлению пользователями и пользовательскими устройствами, назначению и управлению различными политиками, сбору статистики о пользовательских устройствах, версиях ПО и др.