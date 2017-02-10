Интеграционная платформа Sota получила сертификат ФСТЭК России

Sota объявила о том, что продукты на базе ее интеграционной платформы прошли сертификационные испытания на соответствие требованиям по информационной безопасности ФСТЭК России. Как рассказали CNews в компании, получение сертификата Федеральной службы по техническому и экспортному контролю означает, что Sota соответствует требованиям и может применяться для защиты конфиденциальной информации, не содержащей сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну.

Сертификация ФСТЭК России — обязательное требование для работы в органах государственной и исполнительной власти, правоохранительных и финансовых структурах.

Sota – программный продукт для компаний строительной отрасли. Система помогает контролировать сроки реализации, снижает риски и повышает качество управления строительным проектом.

Важнейшим преимуществом системы перед конкурентными разработками является интеграция с другими программными продуктами. Кросс-функциональная система Sota способна объединить и представить в удобном виде информацию из 1С: Документооборот, 1С: УСО, систем календарно-сетевого планирования, учетных, сметных и других программ.

Sota позволяет контролировать выполнение проектов и расходование бюджетов на уровне заказчика строительства и инвестора, проверять деятельность генподрядчиков и субподрядчиков, осуществлять визуальный контроль за всеми строительными объектами, а также сводит воедино всю документацию по объектам строительства от тендерных документов и ОРД до финансовой отчетности и эксплуатационной документации.