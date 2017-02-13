Softline построила комплексную систему защиты данных для «облака» «Искры»

Компания Softline спроектировала и внедрила комплексную систему защиты информации для «облака» оператора спутниковой связи ГК «Искра» (Красноярск). В результате заказчик подтвердил защищенность ресурса в соответствии с требованиями российского законодательства.

Одно из направлений, которое развивает ГК «Искра» — предоставление облачных мощностей центра обработки данных под торговой маркой DataPool. Заказчику потребовалось обеспечить безопасность «облака» в соответствии с требованиями российского законодательства о защите персональных данных и государственных информационных систем для предоставления аттестованных вычислительных мощностей клиентам. Исполнителем по проекту была выбрана компания Softline, специалисты которой имеют экспертизу в сфере информационной безопасности. Кроме того, Softline и ГК «Искра» связывает давнее партнерство.

Эксперты Softline провели предпроектное обследование и разработали проектную документацию. После чего была реализована система защиты информации на базе решений российских производителей. По окончании работ специалисты Softline предоставили заказчику пакет организационно-распорядительной документации и провели аттестацию информационной системы заказчика по требованиям законодательства РФ в сфере защиты информации.

«В результате заказчик получил полностью готовую к работе систему защиты информации “облака”, удовлетворяющую требованиям российского законодательства по защите персональных данных и государственных информационных систем», — отметил Ярослав Голеусов, специалист по информационной безопасности компании Softline.

«Предоставляя мощности нашего центра обработки данных клиентам, мы должны быть уверены в безопасности сервисов. Риски могут оцениваться в миллионах рублей, поэтому мы доверяем проектирование и внедрение системы защиты профессионалам. Сегодня наше “облако” защищено благодаря решениям партнеров», — заявил Олег Морозов, директор направления связи группы компаний «Искра».