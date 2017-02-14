Организатор чартерных авиаперевозок Oneaero сменил провайдера онлайн-платежей

Компания Oneaero.ru, банк «Открытие» и процессинговый центр Payture объявили о начале сотрудничества в сфере интернет-эквайринга. Oneaero.ru работает в сфере продаж чартерных авиабилетов с 2007 г., показывая стабильный ежегодный рост в 15-20%. Поиск нового партнера в сфере интернет-эквайринга был обусловлен ужесточившимися требованиями рынка, необходимостью повышения безопасности и увеличения конверсии платежей на сайте, сообщили CNews в Payture.

По отзыву заказчика, выбор в пользу банка «Открытие» и процессингового центра Payture был сделан по следующим причинам: репутация банка, способствующая росту доверия у плательщика; собственная (Payture) система защиты от мошенничества «Фродар», которая защищает онлайн-платежи на сайте www.oneaero.ru 2048-битным ключом шифрования; должный уровень поддержки клиентов Payture.

В целом внедрение разработок Payture и сотрудничество с банком «Открытие» привело к повышению доверия к сайту у покупателей и росту конверсии на 35% (согласно статистике Oneaero.ru с октября 2016 г. по январь 2017 г., по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет).

Одним из условий сотрудничества также была возможность проведения оплаты на сайте картами зарубежных банков-эмитентов. «Обычно провайдеры платежных решений, опасаясь большого числа возвратов и штрафных санкций со стороны МПС, просто закрывают партнерам-мерчантам подобные операции. Однако Payture совместно с банком “Открытие” пошли компании Oneaero навстречу в этом вопросе», — отметили в Payture.

По словам Александра Щеглова, совладельца Oneaero.ru, продажу чартерных авиабилетов сейчас трудно представить без онлайн-оплаты. «Мы очень внимательно подходили к вопросу поиска партнера в сфере интернет-эквайринга. 90% отсеянных претендентов не отвечали нашим требованиям не только по ИТ-безопасности, но и по правовым вопросам организации отношений эквайер-мерчант. В союзе банк “Открытие” и Payture нас удовлетворило практически все», — заявил он.

«Мы давно сотрудничаем с крупными представителями трэвел-рынка, в том числе и в сегменте авиаперевозок. Наша система готова к высоким нагрузкам, а продвинутое антифрод-решение позволяет принимать карты по всему миру. Поэтому мы смогли предложить Oneaero.ru гибкие условия сотрудничества, быстрое подключение и необходимый уровень защиты, — рассказал Алексей Корнеев, исполнительный директор Payture. — Мы рады видеть в числе наших клиентов организатора чартерных перевозок и рассчитываем на долгое плодотворное сотрудничество».