Eset: мобильный троян распространяется под видом обновления Adobe Flash Player

Eset объявила о том, что ее эксперты обнаружили новый троян-загрузчик, нацеленный на смартфоны и планшеты на базе Android. Как рассказали CNews в компании, установившие программу пользователи могут лишиться средств на банковском счете.

Троян предназначен для загрузки и исполнения других вредоносных программ, включая банковское ПО для кражи средств в системах мобильного банкинга. Загрузчик распространяется через скомпрометированные сайты и соцсети и маскируется под обновление для Adobe Flash Player.

После установки на планшет или смартфон загрузчик сохраняется под видом сервиса Saving Battery («Экономия заряда батареи») и запрашивает расширенные права в системе. Получив необходимые разрешения, троян устанавливает контакт с удаленным сервером и загружает в систему другие вредоносные программы.

«Исследованные образцы трояна позволяли атакующим загружать банковское ПО для кражи средств со счета жертвы, – комментирует Лукаш Стефанко, вирусный эксперт Eset. – Но достаточно минимально изменить код, чтобы перенастроить загрузчик на распространение шифраторов или шпионских программ».

Признак заражения – наличие в меню «Спец. возможности» (Accessibility) сервиса Saving Battery. Чтобы избавиться от загрузчика, необходимо установить надежное решение для мобильной безопасности или удалить вредоносное ПО вручную (Настройки – Диспетчер приложений – Flash-Player). Если загрузчик уже получил права администратора устройства, перед удалением их необходимо отключить (Настройки – Безопасность – Flash-Player).

«К сожалению, удаление загрузчика не поможет избавиться от вредоносных приложений, которые он уже установил», – говорит Лукаш Стефанко.

Eset рекомендует загружать приложения и обновления ПО только на легитимных площадках, проверяя URL, обращать внимание на запросы разрешений и прав приложений, установить надежное антивирусное ПО.

Eset NOD32 Mobile Security для Android детектирует новый загрузчик как Android/TrojanDownloader.Agent.JI.