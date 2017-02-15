«Лаборатория Касперского» — вновь в числе лидеров «Магического квадранта» в области защиты конечных устройств

«Лаборатория Касперского» в шестой раз подряд попала в число «Лидеров» в «Магическом квадранте» компании Gartner в категории Endpoint Protection Platforms (решения для защиты конечных устройств). Эксперты высоко оценили деятельность компании по обоим направлениям аттестации: «стратегическое видение» (completeness of vision) и «эффективность реализации» (ability to execute), сообщили CNews в «Лаборатории Касперского».

«Магический квадрант» Gartner строится на основе комплексного анализа продуктов 22 вендоров, работающих в сегменте кибербезопасности. По результатам оценки участники традиционно попадают в одну из четырех групп: «Лидеры» (Leaders), «Претенденты» (Challengers), «Визионеры» (Visionaries) или «Нишевые игроки» (Niche Players). Статус «Лидера» говорит о том, что производитель демонстрирует стабильный прогресс в реализации своей стратегии, пояснили в компании.

«Лидерство в кибербезопасности требует постоянных инноваций. В нашей отрасли необходимо быть на шаг впереди злоумышленников и одновременно учитывать постоянно меняющийся ландшафт ИТ-инфраструктуры, — убежден Никита Швецов, директор по исследованиям и разработке «Лаборатории Касперского». — В этом году “Лаборатория Касперского” отмечает двадцатилетний юбилей, за это время мы разработали и внедрили самые разные подходы к компьютерной безопасности: от быстрого обновления продуктов до облачной базы данных. А среди наших последних достижений еще и продвинутые алгоритмы машинного обучения. Эффективность этих разработок проверена и оценена независимыми тестами, авторитетными аналитиками и клиентами».