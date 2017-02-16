«Ай-Теко» прошла ежегодный аудит по стандарту ISO 27001:2013

Компания «Ай-Теко» вновь подтвердила соответствие системы управления информационной безопасностью требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2013 в ходе пройденного ежегодного надзорного аудита независимого органа сертификации — Британского института стандартов (BSI Management Systems). Об этом CNews сообщили в «Ай-Теко».

Информационные активы любой организации и сопутствующие информационные технологии как наиболее ценные активы нуждаются в соответствующей защите, поэтому политика компании в области информационной безопасности — один из основополагающих документов сертифицированной системы менеджмента качества компании. Основные принципы стандарта ISO/IEC 27001:2013, содержащего требования к системе управления информационной безопасностью (СУИБ) организации — обеспечение защиты информации, продуктов, услуг, процессов и технологий компании, ее клиентов и партнеров от уничтожения или искажения, разглашения или потери, а также обеспечение доступности, целостности и конфиденциальности информационных активов в соответствии с требованиями бизнеса, законодательства РФ и контрактными обязательствами, рассказали в «Ай-Теко».

«Ежегодное подтверждение соответствия международным стандартам позволяет компании «Ай-Теко» сохранять позиции на отечественном рынке ИТ, развивая бизнес по модели, ориентированной на комплексные ИТ-проекты и широкий спектр предлагаемых услуг, с гарантией должного качества сервисов, обеспечением безопасности информационных ресурсов и минимизации рисков», — заявил Валерий Гирко, ведущий аудитор BSI.

Сертификация на соответствие ISO/IEC 27001:2013 свидетельствует о высоком уровне обеспечения безопасности информационных активов компании и клиентских ресурсов, размещенных в том числе в облачных средах и ЦОД «ТрастИнфо».

«Успешное прохождение аудита по одному из ключевых стандартов ISO с подтверждением действия сертификата регистрации системы управления информационной безопасностью на очередной годовой период — свидетельство нашего стремления к непрерывному совершенствованию СУИБ и высокого качества работы специалистов “Ай-Теко” в соответствии с внутренней политикой компании в области информационной безопасности. Заказчики и партнеры могут быть уверены в защищенности их информационных активов и эффективности инвестиций в ИТ-проекты, выполняемые с нашим участием», — подчеркнула Наталья Комиссарова, ведущий эксперт службы качества «Ай-Теко».