«Доктор Веб» разъяснил опасность использования приложений «банк-клиент» с SSL v.2

Служба технической поддержки «Доктор Веб» выступила с заявлением относительно приложений «банк-клиент», использующих небезопасный протокол SSL v.2. Как рассказали CNews в компании, на данный момент в связи с многочисленными уязвимостями в SSL v.2 использование данного протокола, а равно и приложений, его использующих, является небезопасным.

В частности, при использовании данного протокола возможны атаки типа «человек посередине» (MITM-атаки) и атаки, позволяющие изменить ход передачи данных. Используемый в SSL v.2 алгоритм хэширования MD5 на данный момент также скомпрометирован и не рекомендуется к использованию.

О небезопасности протокола SSL v.2 известно давно, еще в 1996 г. это послужило основанием для его замены версией SSL v.3, в которой впоследствии также была обнаружена уязвимость CVE-2014-3566. Протокол SSL v.2 был официально переведен в разряд устаревших в 2011 г. в соответствии с технической спецификацией RFC 6176. В связи с наличием данной спецификации антивирус Dr.Web в момент установления соединения в соответствии с протоколом SSL v.2 информировал своих пользователей об опасности.

Как стало понятно из обращений пользователей Dr.Web в службу технической поддержки, приложения «банк-клиент» некоторых российских банков продолжают использовать небезопасный протокол SSL v.2. Сотрудники служб поддержки клиентов этих банков даже советовали нашим пользователям, испытывавшим проблемы при работе с банковскими приложениями из-за работы Dr.Web, деинсталлировать Dr.Web, подвергая денежные средства своих же клиентов серьёзному риску.

Компания «Доктор Веб» рекомендует пользователям небезопасных приложений обновить их. В случае невозможности обновления пользователи могут разрешить их использование, включая использование небезопасного протокола, в настройках продуктов Dr.Web.

Если вы принимаете решение об использовании системы «банк-клиент», поинтересуйтесь у банка безопасностью используемого в приложении протокола, и в случае использования SSL v.2 или SSL v.3 откажитесь от использования приложения.

Рекомендуемыми протоколами на данный момент являются протоколы TLS v.1 и выше.