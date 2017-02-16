Второй сезон образовательного проекта в области ИБ «Кибербаталии» пройдет весной 2017 года

Второй сезон образовательного проекта в области информационной безопасности (ИБ) «Кибербаталии», организованного группой компаний InfoWatch совместно с фондом «Сколково» и Ассоциацией по вопросам защиты информации (BISA), пройдет с 28 февраля по 30 мая 2017 г. при поддержке компаний PwC, Softline, «Лаборатории Касперского», SolidSoft и Staffcop. Проект состоит из цикла интернет-эфиров с участием ведущих экспертов в области ИБ организаций. Участники каждого выпуска делятся знаниями в ходе открытых двусторонних дискуссий на предложенную модератором тему по актуальным вопросам обеспечения корпоративной информационной безопасности. В финал проекта выйдут самые успешные, по мнению зрителей, ораторы, которые смогут преодолеть отборочную и полуфинальную стадии турнира.

«Кибербаталии — это первый в России цикл образовательных передач, участники которого сталкиваются с необходимостью в прямом эфире отстаивать свою точку зрения на профильные темы информационной безопасности понятным широкой аудитории языком, — рассказал президент Ассоциации по вопросам защиты корпоративной информации BISA Рустэм Хайретдинов. — Мы видим в этом определенную социальную миссию, ведь и в повседневной жизни, и в работе россиян уровень кибергигиены все еще оставляет желать лучшего. Участие в таких дискуссиях требует от экспертов тщательной и структурной подготовки, поэтому мы готовим всех участников заранее. Главная задача проекта — быть полезными нашей аудитории, чтобы зритель остался доволен и получил новые знания».

Среди экспертов второго сезона «Кибербаталий»: Роман Чаплыгин, директор, отдел анализа и контроля рисков, PwC; Сергей Солдатов, руководитель Центра мониторинга кибербезопасности, «Лаборатория Касперского»; Евгений Акимов, руководитель отдела развития департамента ИБ, Softline; Мария Воронова, ведущий эксперт по информационной безопасности, руководитель направления консалтинга ГК InfoWatch; Фарит Музипов, председатель правления некоммерческого партнерства специалистов ИБ, эксперт ассоциации BISA; Андрей Петухов, технический директор, Solidsoft; Дмитрий Кандыбович, генеральный директор, Staffcop; Андрей Бешков, эксперт ассоциации BISA.

Открытие нового сезона состоится 28 февраля: зрители увидят показательный «бой» с участием ИБ-экспертов ассоциации BISA Рустэма Хайретдинова и Алексея Лукацкого.

Начиная с отборочного этапа, «Кибербаталии» будут проходить по вторникам один раз в две недели: 7 марта, отбор 1 — Сергей Солдатов, «Лаборатория Касперского» и Евгений Акимов, Softline; 21 марта, отбор 2 — Мария Воронова, ГК InfoWatch и Фарит Музипов, НП специалистов ИБ, BISA; 4 апреля, отбор 3 — Роман Чаплыгин, PwC и Андрей Бешков, BISA; 18 апреля, отбор 4 — Андрей Петухов, Solidsoft и Дмитрий Кандыбович, Staffcop; 3 мая, полуфинал — победители 1 и 2 отборочных раундов; 16 мая, полуфинал — победители 3 и 4 отборочных раундов; 30 мая, финал — победитель полуфинала 3 мая и победитель полуфинала 16 мая.

Победителя каждой пары экспертов определят зрители путем интерактивного голосования. В случае равенства голосов решающим является голос модератора.

В новом сезоне у зрителей также появится возможность выбрать лучшего из четырех модераторов турнира, каждый из которых проведет минимум по одной игре. Двое лучших модераторов отборочного раунда проведут полуфинальные встречи. Победитель станет ведущим финала.

Модераторами второго сезона «Кибербаталий» выступят генеральный директор R-Vision Александр Бондаренко, менеджер по развитию бизнеса Group-IB Сергей Золотухин, директор по развитию продуктов ГК InfoWatch Андрей Арефьев и главный редактор сообщества BISA Олег Седов.

Зарегистрироваться в качестве зрителя второго цикла образовательных передач «Кибербаталии» можно на сайте ГК InfoWatch.