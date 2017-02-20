SearchInform вошла в «Магический квадрант» Gartner

Исследовательская компания Gartner включила решение SearchInform в свой «Магический квадрант» DLP-решений — Magic Quadrant for Enterprise Data Loss Prevention. Об этом CNews сообщили в SearchInform. Данный рейтинг Gartner составляет ежегодно; позиция DLP-решений в нем определяется с учетом уровня реализации технологий и стратегического видения компании-разработчика.

Эксперты Gartner отметили, что «Контур информационной безопасности СёрчИнформ» занимает прочные позиции на рынке средств защиты информации в России и странах СНГ, а также имеет хорошие перспективы по освоению рынков других стран.

Особенностью «КИБ СёрчИнформ» эксперты назвали модульность системы. Это подходящее решение для компаний, которые используют модульный подход к DLP — когда нужно обеспечить контроль только одного канала, к примеру, документов, отправляемых на печать, или же использовать полный набор возможностей КИБ.

«Мы впервые предоставили наш продукт для анализа специалистами Gartner. Приятно, что первый блин не вышел комом, и эксперты высоко оценили возможности продукта и компании. В прошлом году мы развили функциональность “Контура информационной безопасности”: представили решение для защиты информации, передаваемой голосом, функцию проверки подлинности изображений, разработали агента для ОС Astra Linux, категоризатор изображений и др., — прокомментировал событие председатель совета директоров SearchInform Лев Матвеев. — “КИБ СёрчИнформ” уверенно чувствует себя на отечественном рынке DLP-решений, но у нас большие планы по выходу на страны Латинской Америки и Европы. Потому оценка и рекомендации экспертов компании с мировым именем помогут нам быстрее и качественнее реализовать проекты за границей».

Среди сильных сторон «КИБ Сёрчинформ» эксперты Gartner отметили аналитические возможности, в том числе возможность преобразования речи в текст, модульную структуру, широкие возможности анализа изображений и другую важную функциональность.