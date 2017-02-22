ФСБ России сертифицировала новые исполнения «Рутокен ЭЦП 2.0»

Компания «Актив», разработчик программно-аппаратных средств информационной безопасности и производитель электронных ключей и идентификаторов в России, объявила о получении сертификата ФСБ России о соответствии новых исполнений «Рутокен ЭЦП 2.0» требованиям, предъявляемым к средствам электронной подписи и шифровальным (криптографическим) средствам по классам КС1 и КС2. Об этом говорится в заявлении «Актива», поступившем в редакцию CNews.

Сертификаты №СФ/124-3061 и №СФ/124-3063 от 7 февраля 2017 г. удостоверяют, что новые исполнения СКЗИ «Рутокен ЭЦП 2.0» (СКЗИ «Рутокен ЭЦП 2.0 Touch» и СКЗИ «Рутокен ЭЦП 2.0 Flash») реализуют алгоритмы ГОСТ Р 34.11-94, ГОСТ Р 34.11-2012, ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ Р 34.10-2012, ГОСТ 28147-89 и удовлетворяют требованиям ФСБ России к шифровальным (криптографическим) средствам класса КС1, КС2, требованиям к средствам электронной подписи, утвержденным приказом ФСБ России от 27 декабря 2001г. №796, установленным для класса КС1, КС2.

Также новые исполнения СКЗИ «Рутокен ЭЦП 2.0» могут использоваться для реализации функций электронной подписи (создание электронной подписи, проверка электронной подписи, создание ключа электронной подписи, создание ключа проверки электронной подписи) в соответствии с федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Сертификаты действительны до 31 декабря 2018 г.

USB-токены «Рутокен ЭЦП 2.0» предназначены для строгой двухфакторной аутентификации и работы с электронной подписью. «Рутокен ЭЦП 2.0» аппаратно поддерживают функции хэширования, вычисления электронной подписи и шифрования данных на неизвлекаемых ключах. Применяются в информационных системах с высокими требованиями к информационной безопасности: в дистанционном банковском обслуживании и электронном документообороте в государственном секторе и др.

«Рутокен ЭЦП 2.0 Flash» отличаются наличием интегрированной управляемой Flash-памяти объемом до 64 ГБ. Устройства «Рутокен ЭЦП 2.0 Touch» также имеют управляемую Flash-память и дополнительно оснащены сенсорной кнопкой для подтверждения пользователем операций электронной подписи.

Теперь в полной мере ощутить возможности обновленных устройств смогут не только коммерческие организации, но и государственные учреждения, решающие задачи организации юридически значимого электронного документооборота. Продукты «Рутокен ЭЦП 2.0» представляют собой полноценные решения для информационных систем, использующих технологии электронной цифровой подписи.

«Надежность последних версий токенов “Рутокен ЭЦП 2.0” теперь подтверждена сертификатом ФСБ России, что открывает новые возможности использования этих СКЗИ в системах работы с конфиденциальной информацией и персональными данными. Многие наши заказчики хотели получить сертифицированные ФСБ России СКЗИ “Рутокен ЭЦП 2.0” в обновленной версии, и теперь такая возможность есть. Это позволит им использовать наши продукты в более широком классе систем», — заявил коммерческий директор компании «Актив» Дмитрий Горелов.