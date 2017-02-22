Гендиректор Zecurion Алексей Раевский вошёл в Экспертный совет при Генпрокуратуре

Алексей Раевский, генеральный директор компании Zecurion, российского разработчика DLP-решений для защиты информации от утечек, вошёл в состав Экспертного совета при Генеральной прокуратуре РФ по вопросам информационных технологий. Об этом CNews сообщили в Zecurion.

Совет создан для модернизации своих внутренних процессов, а именно: поиск инновационных подходов к организации и ведение прокурорского надзора, работа с обращениями граждан и документооборот в целом. В состав совета вошли ведущие эксперты ИТ-отрасли: Игорь Агамирзян, вице-президент НИУ «Высшая школа экономики», Василий Буров, управляющий директор — начальник управления рисками Сбербанка, советник ректора Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, начальник Управления информатизации Алексей Солдатов, эксперт по большим данным Максим Ерёменко, первый заместитель «Главного научного инновационного внедренческого центра» Олег Богатырев и другие.

В 2001 г. Алексей Раевский основал Zecurion и в настоящий момент является генеральным директором компании. С 2004 г. является членом Ассоциации защиты информации (АЗИ). В 2010 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. В 2007-2012 гг. читал курсы лекций по информационной безопасности и операционным системам в Московском институте электроники и математики (МИЭМ НИУ ВШЭ). Награжден почётным дипломом Российской академии наук за большой вклад в развитие информационных технологий в России.