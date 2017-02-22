Корпоративная компьютерная сеть «Весны» под защитой антивируса Dr.Web

Компания «Доктор Веб» объявила о продлении срока лицензий на продукты корпоративного антивирусного комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite в ПКК «Весна». Сублицензии предоставила ИТ-компания «Прайм», сообщили CNews в «Доктор Веб».

Парфюмерно-косметическая компания «Весна» работает на российском рынке средств личной гигиены и бытовой химии. Компания не первый год доверяет антивирусную защиту компьютерной сети продуктам корпоративного комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite.

«Для нас важны такие возможности Dr.Web, как простота администрирования, автоматическая установки агентов на ПК, наглядная консоль администрирования, быстрый старт “из коробки” с минимумом настроек. Это позволило в кратчайшие сроки обеспечить комплексную защиту предприятия от вирусных атак и на протяжении всего срока работы отнимать минимум времени у администраторов, — рассказал начальник отдела ИТ компании «Весна» Павел Песоцкий. — А благодаря гибкой лицензионной политике “Доктор Веб” продление лицензий состоялось в рамках заранее запланированного бюджета на ИТ. Благодарим за продукт, сочетающий в себе защиту от вирусов и приемлемую цену».