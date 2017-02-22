Цель каждой второй фишинговой атаки в 2016 году — деньги пользователей

Почти половина фишинговых атак в 2016 г. была нацелена на прямую кражу денег у пользователей — к такому выводу пришли эксперты «Лаборатории Касперского», проанализировав финансовые угрозы прошлого года (учитывалось число срабатываний эвристической компоненты системы «Антифишинг» в защитных продуктах компании). По сравнению с показателем 2015 г., число финансовых фишинговых атак увеличилось на 13 процентных пунктов и составило 47%. За всю историю изучения компанией финансового фишинга этот показатель самый высокий, сообщили CNews в «Лаборатории Касперского».

Основной целью злоумышленников при таких атаках является сбор конфиденциальной информации, открывающей доступ к чужим деньгам. Фишеры охотятся за номерами банковских счетов или карт, номерами социального страхования, логинами и паролями от систем онлайн-банкинга или платежных систем.

Излюбленной мишенью фишеров традиционно оказались банки: в каждой четвертой атаке они использовали поддельную банковскую информацию. Таким образом, доля атак на эти финансовые организации по сравнению с 2015 г. увеличилась на 8 процентных пунктов. Кроме того, приблизительно каждая восьмая фишинговая атака была направлена на пользователей платежных систем, а каждая десятая — на покупателей интернет-магазинов.



Распределение различных типов финансовых фишинговых атак в 2016 г.

«Фишинг, направленный на пользователей финансовых сервисов, является для киберпреступников одним из самых эффективных способов украсть деньги. Атаки с использованием методов социальной инженерии не требуют от преступника высокой технической квалификации и больших инвестиций. Пользуясь невнимательностью своих жертв и их технической неграмотностью, мошенники получают доступ к персональной финансовой информации пользователей и, в дальнейшем, к их деньгам, — рассказала Надежда Демидова, старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского». — Разумеется, подавляющее большинство фишинговых атак легко распознать. Но статистика говорит о том, что очень много людей продолжают проявлять беспечность в интернете, даже когда дело касается денег».

Чтобы не стать жертвой фишинга, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям всегда поверять подлинность веб-сайта, на котором они собираются вводить финансовую информацию, и проверять, защищено ли соединение безопасным протоколом https. Кроме того, не стоит переходить по подозрительным ссылкам и выполнять все требования, изложенные в электронных письмах от имени банка, если они вызывают даже самую малую долю сомнения — лучше в этом случае связаться с финансовой организацией напрямую. И, конечно же, необходимо использовать защитное решение, включающее в себя проактивные функции распознавания и блокирования фишинга.