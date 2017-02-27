«Лаборатория Касперского» выпустила новую версию Kaspersky Password Manager

«Лаборатория Касперского» представила новую версию решения Kaspersky Password Manager, которое позволяет хранить логины и пароли, а также вводить их в различных приложениях и сервисах. С помощью решения пользователь может создавать сильные кодовые комбинации для устройств на платформах Windows и OS X, при этом введенные вручную пароли автоматически проверяются на безопасность, сообщили CNews в «Лаборатории Касперского».

В то же время, пользователь нового Kaspersky Password Manager получает удаленный доступ к своим паролям через личную страницу на портале My Kaspersky — это удобно в том случае, когда нет возможности установить приложение или требуется ввести данные с чужого устройства. Найти же нужную комбинацию символов для каждого сайта и сервиса теперь еще легче благодаря голосовому управлению (для браузера Google Chrome). Обновленная версия Kaspersky Password Manager позволяет также импортировать базу паролей из других аналогичных решений, отметили в компании.

Согласно опросу, проведенному компанией B2B International по запросу «Лаборатории Касперского» в августе 2016 г., больше половины (52%) российских пользователей опасаются того, что их пароли могут попасть в руки киберпреступников. Даже личные фотографии и видеозаписи менее важны — о них волнуется только 33% респондентов. Подобная расстановка приоритетов имеет под собой основания: по данным того же опроса, каждый шестой интернет-пользователь в России сталкивался с попыткой взлома онлайн-аккаунта.

«Пользователей можно понять — сегодня у большинства из нас имеются десятки различных учетных записей: почта, социальные сети, онлайн-банкинг, игры, мессенджеры и многое другое. Трудно придумать и запомнить сложный пароль к каждому аккаунту. Однако для таких случаев есть специальные приложения, например, Kaspersky Password Manager, которые позволяют генерировать надежные комбинации символов, разные для каждого сервиса, хранить их в защищенном виде, синхронизировать на разных устройствах и автоматически вводить в формы на сайтах. Пользователю же при этом нужно запомнить только один мастер-пароль вместо десятков. Эти приложения обеспечивают безопасность учетных записей и освобождают память для других забот», — заявила Елена Харченко, руководитель отдела управления продуктами для домашних пользователей «Лаборатории Касперского».

Базовая версия решения Kaspersky Password Manager доступна бесплатно. Всеми новыми функциями теперь могут воспользоваться владельцы компьютеров Windows и Mac. Специально для пользователей новых MacBook Pro также появилась возможность заменить мастер-пароль отпечатком пальца.

Скачать бесплатную версию Kaspersky Password Manager можно на странице www.kaspersky.ru/password-manager.