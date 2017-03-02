Резидент «Сколково» защитит от хакеров благотворительный фонд «Подари жизнь»

Компания Group-IB (резидент ИТ-кластера Фонда «Сколково»), занимающаяся предотвращением и расследованием высокотехнологичных преступлений, на безвозмездной основе поможет фонду «Подари жизнь» защититься от мошенников, собирающих от имени фонда деньги в интернете, и защитит сетевую инфраструктуру благотворительной организации от проникновения злоумышленников. На сайте фонда «Подари жизнь» появился логотип «защищено Group-IB», сообщили CNews в фонде «Сколково».

Как отмечается, мошенничество с использованием известных брендов за последние годы стало в Рунете распространенным явлением. Ежемесячно фиксируется создание не менее 100 тыс. страниц и групп в соцсетях, на которых с мошенническими целями используются бренды коммерческих и некоммерческих организаций. К сожалению, значительный процент из них направлен на обман людей, участвующих в благотворительности и бескорыстно помогающих фондам.

До недавнего времени фонд «Подари жизнь» был вынужден самостоятельно заниматься поиском и блокировкой объявлений, публикуемых злоумышленниками. Отныне поиск страниц, нелегально использующих логотип фонда, и объявлений, собирающих деньги на неизвестные цели под видом благотворительности, осуществляется с помощью механизмов Group-IB, которые применяются для защиты брендов и иной интеллектуальной собственности в интернете. В рамках пилотного тестирования Group-IB уже заблокировала десятки объявлений, использовавших символику фонда.

«Хакеры, которые еще вчера воспринимались как некие романтические герои, своего рода “Робин Гуды”, на самом деле не стесняются красть деньги у наименее социально защищенных групп населения. Их жертвами часто становятся люди старшего возраста, они не брезгуют и воровством у благотворительных фондов, лишая помощи тех, кто нуждаются в ней больше всего. Мы не могли пройти мимо этой проблемы и, заметив интерес мошенников к фонду “Подари жизнь”, решили ему помочь», — пояснил Илья Сачков, генеральный директор компании Group-IB.

«Своими действиями интернет-мошенники подрывают доверие к нашей работе, к самой идее благотворительности: люди, которые хотят и могут помочь, начинали сомневаться в том, что их помощь дойдет до адресата. Мы надеемся, что опыт, технологии и компетенции компании Group-IB помогут нам успешно справиться с этими проблемами», — заявил Григорий Мазманянц, исполнительный директор фонда «Подари жизнь».

«По официальной статистике МВД РФ, опубликованной на сайте ведомства, процент совершенных в России преступлений по статье “Мошенничество”, только за январь 2017 года составил 10,5%. Именно поэтому так важно защитить от мошенничества тех, кто в этом особенно нуждается, — подчеркнул Антон Иванов, руководитель направления «Технологии информационной безопасности» ИТ-кластера фонда «Сколково». — Мы всецело поддерживаем решение компании Group-IB об оказании безвозмездной помощи фонду “Подари жизнь”. Это еще одно свидетельство гуманистической и гражданственной позиции, занимаемой стартапами “Сколково”».