«Рутокен ЭЦП 2.0» интегрирован в «ЦТБ-Банк»

Компания «Актив», производитель аппаратных средств аутентификации и электронной подписи, разработчик и поставщик решений в сфере информационной безопасности, и компания «Цифровые технологии будущего», разработчик и поставщик программного обеспечения в области криптографической защиты информации, подписали сертификаты совместимости, подтверждающие корректность работы USB-токенов «Рутокен ЭЦП 2.0» с системой ДБО SaaS «ЦТБ-Банк».

Как рассказали CNews в «Активе», согласно результатам тестовых испытаний, USB-токены «Рутокен ЭЦП 2.0» подходят для генерации электронной подписи в системе дистанционного банковского обслуживания SaaS «ЦТБ-Банк». Поддерживаются клиентские сценарии с самостоятельным выпуском ключа и удаленной активацией его банком, а также выпуском ключа банком через сертифицированный удостоверяющий центр.

«Рутокен ЭЦП 2.0» является персональным средством усиленной квалифицированной электронной подписи с неизвлекаемым ключом ЭП, полностью соответствующим всем требованиям 63-ФЗ и приказа ФСБ №796 к средствам ЭП. Криптографические алгоритмы, реализованные в «Рутокен ЭЦП 2.0», соответствуют стандартам ГОСТ Р 34.10-2012, ГОСТ Р 34.11-2012, VKO ГОСТ Р 34.10-2012 (RFC 7836), что делает возможным использование устройства для организации юридически значимого электронного документооборота.

«Рутокен ЭЦП 2.0» сертифицирован ФСБ России как полнофункциональное средство криптографической защиты информации с аппаратной реализацией алгоритмов электронной подписи (ЭП) и хэширования. Устройство поддерживает работу с неизвлекаемыми ключами ЭП. Это означает, что при вычислении электронной подписи значение закрытого ключа не покидает пределы носителя и, соответственно, не может быть скопировано злоумышленниками, пояснили в «Активе». Принцип неизвлекаемости закрытого ключа позволяет увеличить срок действия сертификатов пользователей до 3 лет.

«Современная платформа ДБО должна не только отвечать всем потребностям бизнеса, но и защищать клиентов от кибератак, направленных на хищение денежных средств. Отрадно, что продукт “Рутокен ЭЦП 2.0” компании “Актив” гарантирует высокую степень защиты при проведении банковских операций и полностью соответствует требованиям законодательства и регуляторов», — заявил Юрий Прыгаев, генеральный директор компании «Цифровые технологии будущего».

«Для организации юридически значимого электронного документооборота в финансовом секторе необходимо наличие усиленной квалифицированной электронной подписи (КЭП). Используя “Рутокен ЭЦП 2.0” в качестве средства КЭП в системе дистанционного банковского обслуживания SaaS “ЦТБ-Банк”, клиенты получат удобный инструмент, обеспечивающий повышенный уровень безопасности в дистанционных каналах», — добавил со своей стороны Дмитрий Горелов, коммерческий директор компании «Актив».