Корпоративная сеть «М-Стайл» под защитой Eset NOD32

Компания «М-Стайл» для защиты своей корпоративной ИТ-сети выбрала бизнес-решение Eset NOD32 Antivirus Business Edition. Об этом CNews сообщили в Eset.

«М-Стайл» — поставщик справочно-правовой системы «Консультант Плюс» и других программных продуктов для бухгалтеров, юристов, кадровиков и руководителей. Компания вышла на рынок Санкт-Петербурга в 1994 г. Филиалы «М-Стайл» действуют в Выборге, Гатчине, Всеволожске, Кингисеппе, Киришах. В 2009 г. открыт офис в Москве. Численность персонала — более 550 человек.

«Мы подбираем оптимальные решения для руководителей, бухгалтеров и юристов организаций любого профиля и обеспечиваем компании надежной правовой поддержкой, — заявил тирует Павел Дзюба, заместитель генерального директора компании «М-Стайл». — Чтобы оперативно отвечать на запросы клиентов, мы уделяем особое внимание развитию ИТ-сети и ее защите от внешних угроз. Антивирусное ПО Eset NOD32 произвело положительное впечатление: оно надежное, удобное в использовании, а самое главное — практически не влияет на быстродействие сети.