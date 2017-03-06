Модуль доверенной загрузки ViPNet SafeBoot от «Инфотекс» совместим с продуктами Aquarius

Компания «Инфотекс», разработчик программно-аппаратных решений в сфере информационной безопасности, и компания «Аквариус», российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и ИТ-решений для государственных и корпоративных заказчиков, завершили тестовые испытания на совместимость программного модуля доверенной загрузки ViPNet SafeBoot с персональными устройствами Aquarius. Об этом говорится в заявлении «Инфотекса», поступившем в редакцию CNews.

Сертификат совместимости подтверждает, что программный модуль доверенной загрузки ViPNet SafeBoot может функционировать на платформах Aquarius Pro P30 S19ME (тонкий клиент), Aquarius TCC Uvl U30 S25 (устройство для обеспечения терминального доступа или для работы с виртуальными средами, VDI), Aquarius Pro P30 K15 (персональный компьютер) и Aquarius Cmp NS765 (ноутбук), рассказали в компании.

Продукт ViPNet SafeBoot — высокотехнологичный программный модуль доверенной загрузки (МДЗ), устанавливаемый в UEFI BIOS. ViPNet SafeBoot предназначен для защиты персональных компьютеров, мобильных устройств, серверов (в том числе серверов виртуализации) от различных угроз несанкционированного доступа (НСД) на этапе загрузки, а также от атак на BIOS.

«В результате проведенных испытаний на совместимость продукта ViPNet SafeBoot с платформами Aquarius была подтверждена корректная работа модуля доверенной загрузки с компьютерной техникой Aquarius, в том числе таких функций, как строгая двухфакторная аутентификация (разграничение доступа), запрет загрузки с внешних носителей, контроль целостности — UEFI, “железа”, файлов и секторов, — рассказал менеджер продукта ViPNet SafeBoot Иван Кадыков. — Особенно важно, что продукт ViPNet SafeBoot является UEFI-приложением, которое можно установить в UEFI BIOS без вскрытия корпуса компьютера, что делает продукт простым для внедрения и администрирования».

«Использование аппаратной платформы от российского производителя со встроенными программными средствами доверенной загрузки от отечественного разработчика позволяет добиться уровня информационной безопасности, необходимого для работы в государственных и корпоративных структурах, которым требуется защищенная информационная среда, — отметил Александр Буравлев, технический директор компании «Аквариус». — Результаты тестов подтвердили надежное функционирование тонкого клиента, ПК и ноутбука Aquarius со встроенным в UEFI BIOS модулем доверенной загрузки нашего партнера, компании “Инфотекс,” что позволяет предложить заказчикам широкую линейку защищенных ИТ-решений для разных типов рабочих мест и разных типов инфраструктур».

В настоящее время продукт ViPNet SafeBoot проходит сертификацию во ФСТЭК России на соответствие требованиям руководящих документов к средствам доверенной загрузки уровня базовой системы ввода-вывода 2 класса. Получение сертификата ожидается в 2017 г.