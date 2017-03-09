Банк «Кубань Кредит» защитил банкоматы от киберугроз с помощью «Лаборатории Касперского»

Банк «Кубань Кредит» интегрировал в свою сеть банкоматов решение «Лаборатории Касперского» для защиты встроенных систем. Kaspersky Embedded Systems Security обезопасит банкоматы и точки мгновенной оплаты от несанкционированного доступа и киберугроз, в том числе от целенаправленных атак, сообщили CNews в «Лаборатории Касперского».

КБ «Кубань Кредит» — коммерческий банк Краснодарского края, работающий с 1993 г. В его сеть входят 69 офисов, 216 банкоматов, 77 касс приема платежей и 70 пунктов перевода в Краснодарском крае, Ростовской области и республике Адыгея.

«Атаки на финансовые учреждения случаются все чаще, игнорировать эту угрозу было бы непростительной ошибкой. “Лабораторию Касперского” мы выбрали, потому что это проверенный временем вендор, а его решения соответствуют высоким стандартам безопасности. Кроме того, у нас очень большая сеть банкоматов и точек оплаты, а Kaspersky Embedded Systems Security поддерживает все встраиваемые системы и позволяет обновлять их в удобном для нас режиме», — прокомментировал поставку Сергей Николин, руководитель департамента по безопасности и организационным вопросам банка «Кубань Кредит».

«Встраиваемые системы сегодня можно встретить в огромном количестве устройств — в диапазоне от автоматов по продаже билетов до медицинского оборудования. В то же время, у таких устройств много уязвимостей, которые нельзя закрыть стандартными защитными решениями. Kaspersky Embedded Systems Security было разработано специально для таких случаев. Оно обеспечивает многоуровневую защиту с учетом всех нюансов, а, согласитесь, когда речь идет о финансовых учреждениях, безопасность особенно важна. Ожидаем, что “Кубань Кредит” оценит качество этого решения и наше сотрудничество будет развиваться», — рассказала Евгения Наумова, руководитель управления корпоративных продаж «Лаборатории Касперского» в России.

Kaspersky Embedded Systems Security в целом представляет собой специализированное решение «Лаборатории Касперского» для обеспечения безопасности встраиваемых систем на базе Windows Embedded, которое учитывает особенности их аппаратного обеспечения и требования эффективности. Как правило, устройства под управлением таких ОС работают внутри корпоративной сети, географически распределены, оперируют критически важными данными, а также зачастую работают с банковскими картами. В большинстве подобных систем используется уже не поддерживаемая операционная система Windows XP и маломощное аппаратное обеспечение. «Классические технологии не всегда эффективны из-за этих ограничений, поэтому должный уровень защиты от киберугроз может обеспечить только специализированное решение», — отметили в компании.