Онлайн-магазин Eset получил поддержку Apple Pay

Интернет-магазин антивирусных продуктов Eset теперь принимает платежи через Apple Pay. Об этом CNews сообщили в Eset.

Российские пользователи мобильных устройств Apple могут оплатить покупку и продление антивируса Eset NOD32, подтвердив платеж отпечатком пальца. Технология работает в мобильных приложениях на Apple Watch, iPad, iPhone 6, iPhone SE и старших моделях. Оплата возможна и с последних MacBook, но только в браузере Safari.

«Чтобы оплатить заказ, достаточно приложить палец к сканеру Touch ID на iPhone или iPad. Если заказ оплачивается через Apple Watch, нужно нажать два раза на боковую кнопку», — пояснили в компании.

Платежный сервис Apple Pay официально доступен в России с 4 сентября 2016 г. Он интегрирован в приложение Wallet и предназначен для оплаты покупок при помощи мобильных устройств. Безопасность платежных данных обеспечивает многоуровневая система защиты.