«Лаборатории Касперского» обнаружила модифицированную версию троянца-шифровальщика Petya

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили троянскую программу, которая использует известного шифровальщика Petya для проведения целевых атак на бизнес. Троянец получил название PetrWrap, а его главная особенность заключается в том, что он использует оригинального зловреда без разрешения разработчиков.

Шифровальщик Petya, обнаруженный «Лабораторией Касперского» в 2016 году, — один из наиболее заметных зловредов, распространяемых по модели «вымогатели как услуга» (Ramsomware-as-a-Service, RaaS). Авторы распространяют его через многочисленных посредников, получая часть прибыли. Для того чтобы избежать неавторизованного использования шифровальщика, разработчики вставили в его код несколько защитных механизмов, однако создателям PetrWrap удалось их обойти. При этом новый троянец использует собственные ключи шифрования вместо тех, что применяются в Petya по умолчанию, поэтому для расшифровки данных в случае уплаты выкупа PetrWrap также не требуется помощь авторов оригинального вымогателя.

Разработчики PetrWrap выбрали Petya не случайно. Это семейство вымогателей обладает почти безупречным криптографическим алгоритмом, расшифровать который чрезвычайно сложно. В предыдущих версиях программы был найден ряд ошибок, которые несколько раз позволяли экспертам расшифровывать закодированные файлы, однако с тех пор авторы закрыли почти все уязвимости. Кроме того, после заражения устройства этим вымогателем на заблокированном экране отсутствуют какие-либо упоминания зловреда, что существенно усложняет работу экспертам по кибербезопасности.

«Мы наблюдаем очень интересный процесс: киберпреступники стали нападать друг на друга. С нашей точки зрения, это признак растущей конкуренции между различными группировками. Отчасти это хорошо, ведь чем больше времени злоумышленники проводят в борьбе друг с другом, тем менее организованными и эффективными будут их атаки и они сами, — прокомментировал Антон Иванов, старший антивирусный аналитик «Лаборатории Касперского». — В случае с PetrWrap нас беспокоит тот факт, что троянец-шифровальщик используется для целенаправленных атак. Это не первый подобный случай и, к сожалению, наверняка не последний. Мы настоятельно рекомендуем компаниям уделять максимальное внимание защите сетевой инфраструктуры от этого типа угроз, иначе последствия могут быть катастрофическими».

Для защиты организации от целенаправленных атак «Лаборатория Касперского» рекомендует предпринять ряд мер. Сделайте резервную копию всех данных, которую можно будет использовать для восстановления файлов в случае атаки. Используйте защитное решение с технологией детектирования по поведению. Она определяет троянцев любого типа, анализируя их действия в атакованной системе. Это позволяет обнаруживать даже ранее неизвестные зловреды. Проведите комплексную оценку информационной безопасности сети (аудит, тестирование на проникновение, GAP-анализ), чтобы обнаружить и закрыть все лазейки, которыми могут воспользоваться злоумышленники.

Пользуйтесь внешней экспертной оценкой: консультация авторитетных вендоров поможет предвидеть вектор будущих атак. Проведите тренинг по кибербезопасности для сотрудников. Особое внимание стоит уделить инженерно-техническому персоналу, его осведомленности об атаках и угрозах. Обеспечьте защиту как внутри периметра корпоративной сети, так и снаружи. В правильной стратегии безопасности значительные ресурсы выделяются на обнаружение атак и реагирование на них до того, как они достигнут критически важных объектов.