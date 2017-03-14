Портфолио «Астерит» пополнилось продуктами Solar Dozor и Solar inRights

Компания Solar Security, разработчик продуктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, заключила партнерское соглашение с екатеринбургской компанией «Астерит». Как сообщили CNews в Solar Security, «Астерит» уже 16 лет работает на рынке информационной безопасности и является системным интегратором в Уральском, Приволжском и Сибирском регионах.

«Мы очень внимательно подходим к выбору поставляемых решений, ведь компания несет ответственность за каждый проект. Продукты Solar Security объединяет редкое на нашем рынке сочетание технологичности и удобства в использовании. Мы убедились в том, что Solar Security всегда на острие инноваций в информационной безопасности, поэтому смело можем доверить ей защиту наших заказчиков», — прокомментировал заключение соглашения коммерческий директор компании «Астерит» Сергей Васильев.

Ключевыми направлениями совместной работы станут проекты по защите от внутренних угроз с помощью Solar Dozor и внедрение системы управления правами доступа Solar inRights. Как ожидается, сотрудничество Solar Security и «Астерит» позволит оперативно предоставлять компаниям Урала, Сибири и Поволжья весь комплекс услуг в рамках поставки, внедрения и технического сопровождения продуктов Solar Dozor и Solar inRights.

«“Астерит” — стратегический партнер для расширения присутствия в регионах. Компания неоднократно на практике подтверждала должный уровень компетенций, что позволило ей завоевать репутацию надежного партнера. “Астерит” доверяют крупные компании УрФО, СФО и ПФО, поэтому мы уверены, что наше сотрудничество будет плодотворным и взаимовыгодным», — заявил Денис Назаренко, руководитель отдела по работе с партнерами компании Solar Security.