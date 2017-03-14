Сервис Spinbackup для защиты корпоративных данных в облаке G Suite уже доступен в России

Spinbackup (сертифицированный партнер Google и Amazon) объявила о запуске своего облачного решения для защиты данных в облаке G Suite: Gmail, Google Диск, Календарь, Контакты и т.д. G Suite – в прошлом Google Apps for Work, пакет умных приложений для бизнеса в облаке Google Cloud.

Согласно исследованию Breach Level Index, ежедневно теряется порядка 3,8 млн документов. Риск потерять свои данные в облаке значительно возрастает, когда компании начинают ими пользоваться на втором или третьем году и количество документов, хранящихся в облаке, достаточно велико. По негласной статистике, 59% сотрудников при увольнении стараются сохранить себе корпоративные данные, к которым у них был доступ.

«G Suite предлагает пользователям свободный доступ к многофункциональным инструментам. Работа с данными сервисами существенно улучшает производительность бизнеса. В то же время, нет никакой гарантии безопасности: G Suite не может обезопасить данные пользователя от удаления, кражи, предотвратить атаки Ransomware, нацеленные на корпоративные данные. Разрабатывая облачное решение Spinbackup, мы попытались создать автоматизированное решение этой проблемы, которое позволит исключить человеческий фактор в защите информации. Сегодня компании сталкиваются со многими рисками, которые ставят под угрозу жизненно необходимые данные и бизнес в целом. Крайне важно обеспечить стабильную работу компаний в облаке», – комментирует Дмитрий Донцов, СЕО Spinbackup.

Spinbackup – комплексное решение, которое сочетает в себе инструментарий для защиты данных как от потери, так и от утечки в одном месте. Такая комбинация идеально подходит организациям, которые стремятся оптимизировать ресурсы и упростить задачу защиты данных в облаке G Suite.

Чтобы предотвратить потерю данных, Spinbackup предоставляет пользователям автоматическое ежедневное резервное копирование облачных данных в другое защищенное независимое облачное хранилище и аварийное восстановление данных в случае их потери. Перенос данных из одной учетной записи G Suite в другую, их выгрузка на локальные устройства, а также «черный список» для подозрительных электронных писем и приложений помогут клиентам защитить свою информацию.

В качестве защиты от утечки информации Spinbackup гарантирует автоматизированное ежедневное сканирование пользовательских аккаунтов G Suite на предмет аномальной активности, а именно аудит сторонних приложений, подключенных к G Suite домену, и определение их уровня рисковости для данных компании, аудит действий сотрудников в домене с целью выявления аномального поведения, такого как копирование корпоративных данных в свой личный облачный аккаунт, пересылка кредитных карт, предоставление публичного доступа корпоративным документам, все действия, которые могут вызвать угрозу для корпоративных данных, сопровождаются уведомлениями администратора, которые интегрированы со Slack и электронной почтой.

Spinbackup ориентирован на малый, средний бизнес, корпорации и образовательные организации.

Бизнес-модель сервиса основана на годовых и месячных подписках. Для корпоративных клиентов Spinbackup предлагает 2 решения: Backup and Recovery plan - $3 за пользователя в месяц, и Cybersecurity & Backup plan - $5 за пользователя в месяц.