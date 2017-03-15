«Доктор Веб» обнаружил более 500 мошеннических сайтов

«Доктор Веб» объявила об обнаружении более 500 мошеннических сайтов, действовавших по новой схеме. Как рассказали CNews в компании, новый вид мошенничества ориентирован на владельцев веб-сайтов: они получают электронное письмо, отправленное якобы от имени компании «Яндекс».

По всей видимости, для рассылки сообщений злоумышленники воспользовались базой контактов администраторов интернет-ресурсов. Почтовый ящик, с которого отправлено письмо, зарегистрирован на бесплатном сервисе Yandex Mail и потому включает в себя домен yandex.ru — киберпреступники явно рассчитывают на то, что это усыпит бдительность жертв.

В своем послании мошенники от имени «Яндекса» предлагают владельцу сайта повысить его позиции в поисковой выдаче. Предложение якобы является персональным и ориентировано только на качественные интернет-ресурсы, содержащие уникальный контент, а также размещенные на домене, который был зарегистрирован до 1 августа 2012 года.

Письмо содержит ссылку на веб-сайт, на котором получателю предлагают на выбор способы оплаты этой услуги.

Действовали злоумышленники с размахом: они арендовали несколько IP-адресов, к каждому из которых было привязано больше сотни URL веб-страничек для оплаты этой мошеннической услуги. Всего специалисты компании «Доктор Веб» выявили и добавили в базы нерекомендуемых сайтов более 500 таких адресов. Разумеется, после внесения платежа жертва не получает обещанного — деньги выводятся мошенниками с использованием ресурсов одного из популярных платежных агрегаторов.

Компания «Доктор Веб» призывает владельцев и администраторов веб-сайтов соблюдать бдительность и не идти на поводу у сетевых жуликов, а также благодарит пользователя Herurg за предоставленную информацию.