Netwell представит решения для обеспечения безопасности FireEye в России

Netwell и FireEye объявили о заключении дистрибьюторского соглашения по продвижению в России специализированной платформы для обеспечения безопасности FireEye. Как рассказали CNews в компании, благодаря сотрудничеству, партнеры дистрибьютора получат возможность использовать передовые технологии FireEye.

Современные кибер-атаки научились обходить традиционные методы защиты на основе сигнатур, такие как межсетевые экраны, системы предотвращения вторжений, антивирусные программы и другие сигнатурные средства защиты. Платформа для предотвращения угроз FireEye способна защищать компании от новейших кибер-атак на всех стадиях жизненного цикла атаки без использования сигнатур и вне зависимости от местонахождения источников угроз. Ядро платформы FireEye представляет собой замкнутую среду виртуализации, дополненную средствами динамического анализа угроз и предназначенную для идентификации и блокировки кибер-атак в режиме реального времени.

«Информационная безопасность — это гарантия стабильной работы и приоритет каждой компании. Однако кибер-атаки нового поколения с каждым днем становятся все более сложными и устойчивы к традиционным средствам защиты. Поэтому сегодня и частные компании, и государственные организации заинтересованы в эффективных решениях по ИБ, — отметил Андрей Гольдштейн, руководитель направления по информационной безопасности компании Netwell. Рынок ИБ в России продолжает расти, и для нас стало важным шагом расширение своего продуктового портфеля решениями FireEye, способными защищать наших заказчиков от угроз нового поколения. Мы уверены, что наше сотрудничество будет эффективным и взаимовыгодным, что позволит нам лучше соответствовать запросам партнеров».

Основные заказчики решений FireEye в РФ — это средние и крупные компании и корпорации из государственного, финансового и промышленного сектора, работа которых непосредственно связана с конфиденциальной информацией.