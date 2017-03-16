«Аладдин Р.Д.» вошла в состав Технического комитета по стандартизации «Защита информации»

Компания «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, объявила о том, что 15 февраля 2017 г. она была принята в состав организаций-членов ТК 362. Как рассказали CNews в «Аладдин Р.Д.», компания принята со статусом постоянного члена в подкомитетах ПК 1 «Общеметодологический», ПК 3 «Средства и методы защиты информации» и ПК 4 «Международное сотрудничество в области защиты информации». В качестве полномочного представителя от «Аладдин Р.Д.» утверждён Алексей Сабанов, заместитель генерального директора компании.

Компания является производителем средств, обеспечивающий двухфакторную аутентификацию пользователей при доступе к корпоративным информационным ресурсам, веб-порталам и облачным сервисам. В настоящее время «Аладдин Р.Д.» проводит работы по разработке проекта национального стандарта ГОСТ Р «Защита информации. Идентификация и аутентификация. Общие положения».

«Аладдин Р.Д.» осуществляет свою деятельность на основании лицензии ФСБ России на право осуществления работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также лицензий ФСТЭК России и Минобороны России на право проведения работ, связанных с созданием средств защиты информации.

К настоящему моменту компанией в интересах государственных и коммерческих организаций успешно выполнен ряд проектов в области информационной безопасности.

По словам Алексея Сабанова, «включение “Аладдин Р.Д.” в состав ТК 362 является очередным подтверждением признания компетенций компании в вопросах обеспечения безопасности информации в процессах идентификации и аутентификации».