«Доктор Веб»: расшифровка файлов, зашифрованных Trojan.Encoder.10465, возможна

«Доктор Веб» сообщила об успешном создании алгоритма расшифровки файлов, пострадавших от действия Trojan.Encoder.10465.

Trojan.Encoder.10465 представляет угрозу для компьютеров, работающих под управлением ОС Windows. Он написан на языке программирования Delphi. Зашифрованным файлам энкодер присваивает расширение .crptxxx, а также сохраняет на диске текстовый файл с именем HOW_TO_DECRYPT.txt следующего содержания:

Warning!!!

All your files are encrypted with AESalgorithm!

For decrypt use this instructions:

Download tor browser

Run tor and go to: http://vejtqvliimdv66dh.onion

Or you can use tor2web services

http://vejtqvliimdv66dh.onion.to

in log panel enter your id (CRPTksrjghkrkwkrjthkewVM)

follow next instructions

if server is down, try connect later

locker version 3.0.0

Параметр id может принимать различные значения на разных зараженных компьютерах.

Для тех, кто стал жертвой этой вредоносной программы, «Доктор Веб» предлагает воспользоваться следующими рекомендациями:

Не следует пытаться удалить какие-либо файлы с компьютера или переустановить операционную систему, а также пользоваться зараженным ПК до получения инструкций от службы технической поддержки компании «Доктор Веб»;

После запуска антивирусного сканирования, не следует предпринимать каких-либо действий по лечению или удалению обнаруженных вредоносных программ — они могут понадобиться специалистам в процессе поиска ключа для расшифровки файлов;

Необходимо максимально подробно вспомнить обстоятельства заражения: это касается и полученных по электронной почте подозрительных писем, и скачанных из интернета программ, и посещенных сайтов;

Если сохранилось письмо с вложением, после открытия которого файлы на компьютере оказались зашифрованными, не следует его удалять: это письмо должно помочь специалистам определить версию троянца, проникшего на ваш компьютер.

Для расшифровки файлов, поврежденных в результате действия Trojan.Encoder.10465, предлагается воспользоваться специальной страницей сервиса на сайте антивирусной компании «Доктор Веб».

Услуги по расшифровке файлов бесплатно оказываются только обладателям коммерческих лицензий на антивирусные продукты Dr.Web. Компания «Доктор Веб» не дает полной гарантии расшифровки всех пострадавших от действия энкодера файлов, однако наши специалисты приложат все усилия, чтобы спасти зашифрованную информацию.