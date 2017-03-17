Физики МГУ работают над созданием «квантового телефона»

Ученые физического факультета МГУ работают над созданием «квантового телефона» — устройства, обеспечивающего прямой квантовый канал обмена информации между абонентами, сообщили CNews в МГУ. В лаборатории квантовых оптических технологий физического факультета МГУ сегодня ведутся исследования в области квантовых вычислений и квантовой связи.

По словам представителей МГУ, квантовые технологии позволяют реализовать принципы «абсолютно защищенной квантовой сети», они могут широко применяться в сфере безопасности и для обеспечения защиты банковских операций от взлома и мошенничества. «Практическая ценность состоит в том, что два (или более) абонента могут разговаривать или обмениваться сообщениями так, что гарантированно их никто не сможет подслушать», — утверждает руководитель проекта, профессор кафедры квантовой электроники Сергей Кулик.

Достичь подобной защищённости позволяет разработанное физиками МГУ оборудование, обеспечивающее распределение симметричных криптографических ключей по квантовому каналу в автоматическом режиме при подключении к действующим волоконно-оптическим линиям.

«“Телефоны” должны быть дополнительно соединены оптоволокном, по которому передаются квантовые состояния света — именно из этих состояний и вырабатываются секретные ключи, которыми шифруется оцифрованный сигнал человеческой речи», — добавил учёный.

Создание «квантового телефона» — первый этап проекта по созданию первой в России университетской квантовой сети, указали в МГУ. Проект включён в программу развития Московского университета. В перспективе такие «квантовые телефоны» появятся во всех подразделениях МГУ.