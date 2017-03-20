Блокчейн Emercoin включён в каталог сертифицированных программ Red Hat для бизнеса

Компания Emercoin, разработчик одноименной цифровой валюты и платформы блокчейн-сервисов, объявила о том, что американская компания Red Hat — поставщик Linux-решений для корпоративного сектора — включила ряд продуктов Emercoin в свой каталог сертифицированных программных решений.

Red Hat, мировой поставщик решений с открытым исходным кодом, разрабатывает и выпускает Enterprise-решения на основе свободной операционной системы Linux. В каталог сертифицированного софта, размещенного на сайте Red Hat, входят продукты таких компаний, как Oracle, Symantec, McAfee, IBM Software Group, Intel, «Лаборатория Касперского», Parallels Inc, Acronis.

В целом в каталоге представлен краткий перечень основных сервисов Emercoin: EMCSSH — технология, позволяющая решать проблемы безопасности в сети, применяется для развертывания и управления инфраструктурой открытых ключей всемирного масштаба; EMCDNS — альтернативная децентрализованная система доменных имён, сервис для создания надежных сетей; EMCLNX — децентрализованная рекламная CPC-сеть; EMCSSL — система беспарольной аутентификации в интернете; InfoCard — технология на базе блокчейна Emercoin, позволяющая автоматически заполнять профили пользователей, используется совместно с EMCSSL; EMCTTS — система хранения временных штампов на базе блокчейна Emercoin, сервис позволяет фиксировать в блокчейне время размещения любых документов; Magnet — распределенная сеть хранения ссылок Magnet; EMCDPO — система бесспорного доказательства права владения чем-либо; ENUMER — сервис для IP-телефонии; EMCWEB — веб-интерфейс для ядра emercoin.

«Интересен и тот факт, что Emercoin, по сути — единственный блокчейн, представленный в каталоге», — отметили в компании.