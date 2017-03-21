Подтверждена совместимость Solar inRights и программно-аппаратной платформы «Эльбрус»

Компания Solar Security, разработчик продуктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, протестировала и подтвердила технологическую совместимость Solar inRights и программно-аппаратной платформы «Эльбрус». Об этом CNews сообщили в Solar Security.

Как отмечается, технологическое партнерство МЦСТ и Solar Security позволит российским компаниям построить систему управления доступом, используя исключительно отечественные компоненты. Составляющие программно-аппаратной платформы «Эльбрус» — это сервер производства российской компании «ИНЭУМ им. И.С. Брука» и операционная система «Эльбрус», построенная на базе ядра Linux. Solar inRights входит в реестр отечественного ПО и может использовать в качестве базы данных свободную СУБД PostgreSQL.

Чтобы убедиться в корректности работы Solar inRights на платформе «Эльбрус», Solar Security провела ряд функциональных и нагрузочных тестов. Они показали, что решение обладает высокой производительностью и может использоваться для построения системы управления доступом на крупных предприятиях.

«Перед нами встала задача по обеспечению совместимости решения [Solar inRights] с отечественными аппаратными платформами. В первую очередь, это необходимо государственным организациям, промышленным предприятиям, компаниям топливно-энергетического комплекса. Такие организации часто имеют масштабную территориально распределенную структуру, поэтому мы должны были убедиться, что Solar inRights сможет обеспечить высокую производительность и отказоустойчивость даже в таких условиях», — пояснил Дмитрий Бондарь, руководитель направления Solar inRights компании Solar Security.

«Вычислительная платформа “Эльбрус” — производительная вычислительная технология, основанная на микропроцессорах российской разработки. В линейке продукции МЦСТ и партнёров имеются серверы, системы хранения данных, персональные и встраиваемые компьютеры. Компания разработала собственную операционную систему “ОС Эльбрус”, сертифицированную по 2-му классу защищённости от несанкционированного доступа. Вычислительная техника “Эльбрус” обеспечивает для системы Solar inRights безопасную и масштабируемую основу», — рассказал Константин Трушкин, помощник генерального директора по маркетингу.