Eset зафиксировала фишинговую кампанию на пользователей WhatsApp

Специалисты Eset предупредили о новой «мобильной» афере — мошенники предлагают следить за активностью друзей в WhatsApp. Как рассказали CNews в Eset, потенциальная жертва получает в мессенджере заманчивое предложение — установить «шпионское» приложение, которое показывает, с кем сейчас общаются пользователи из списка контактов. Фейковые скриншоты обещают, что эта информация появится в строке статуса. «Реклама» заканчивается ссылкой на загрузку приложения.

Нажав на ссылку, пользователь будет вынужден поделиться сообщением с десятью друзьями — так распространяется фишинговый контент. После этого выполняется перенаправление на другие страницы.

На фишинговых страницах пользователю предложат оставить номер мобильного телефона (он затем пополнит базы спамеров и будет использован для подписки на дорогостоящие SMS-сервисы). Там же осуществляется показ рекламных баннеров и загрузка нежелательного ПО.

«Излишне уточнять, что “шпионское” приложение так и не появится на смартфоне. Как минимум, потому что подобная функция слежки в мессенджере не предусмотрена», — указали в Eset.

В настоящее время фишинговые сообщения распространяются преимущественно в Латинской Америке, но кампанию несложно перенацелить на другие регионы.

Ранее специалисты Eset предупреждали о фишинговых кампаниях с другими приманками: услугой взлома WhatsApp, бесплатным интернетом без Wi-Fi и подарочными сертификатами. В Eset рекомендуют игнорировать подобные сообщения и по возможности предупреждать друзей, ставших жертвами мошенников.