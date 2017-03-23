Россия: число утечек конфиденциальной информации из компаний выросло на 80% в 2016 году

По результатам глобального исследования утечек конфиденциальной информации в 2016 г. Аналитическим центром InfoWatch было зафиксировано 1556 случаев утечек данных из организаций — на 3,4% больше, чем в 2015 г. Из традиционной тройки стран с наибольшим количеством утечек, существенный всплеск наблюдался только в России, где было зарегистрировано 213 утечек конфиденциальной информации — на 80% больше, чем годом ранее. По числу утечек, зарегистрированных аналитическим центром, Россия находится между США и Великобританией, где количество утечек осталось примерно на том же уровне, что и в 2015 г. — 838 и 67 утечек соответственно, сообщили CNews в InfoWatch.

В глобальной структуре скомпрометированной информации преобладают данные о пользователях: 93% утечек были связаны с кражей персональных данных (ПДн) и платежной информации.

За исследуемый период в мире было скомпрометировано более 3 млрд записей ПДн — в три раза больше, чем в 2015 г. Так же более чем в три раза, до 2 млн, выросло среднее число записей, украденных в результате одной утечки.

Большая часть украденных персональных данных, а именно 94,6%, пришлась на 44 «мега-утечки», в результате каждой из которых «утекло» не менее 10 млн записей ПДн. В 2016 г. число «мега-утечек» выросло более чем вдвое. Зафиксировано 79 утечек объемом более одного миллиона записей каждая.

В 62% случаев причиной утечки стали внутренние нарушители в организации, при этом было точно установлено, что более трети случаев утечек произошли по вине сотрудников, привилегированных пользователей, включая руководителей, системных администраторов. Доля утечек информации на стороне подрядных организаций составила 6%, указали в компании.

«Мир вступает в эпоху массовой компрометации данных, когда вопрос не в том, похитят у вас информацию или нет, а в том, когда именно это произойдет и насколько критичной она окажется, — отметил аналитик ГК InfoWatch Сергей Хайрук. — Виновниками знаковых утечек все чаще становятся представители высшего руководства и другие привилегированные пользователи, в то время как кража даже одного документа может поставить под угрозу сам факт существования или смысл деятельности организации. Ключевой становится возможность сегментирования защиты, включая определение объектов максимального контроля и выстраивания системы безопасности строго в соответствии с ними. Принцип защиты “всего ото всех” уже не работает: современная DLP-система должна уметь, прежде всего, структурировать данные по контенту, объектам защиты, подстраивая политики безопасности под конкретные уязвимые каналы и сотрудников».

По-прежнему преобладают утечки данных через сетевой канал, доля которого выросла на 11,6 процентных пункта (п.п.) до 69,5%. Доли утечек через съемные носители, мобильные устройства остались на уровне 2015 г. На семь процентных пунктов (п.п.) до 10,8% сократилась доля утечек информации на бумажных документах, в два раза до 4,8% — в результате потери оборудования и на 1,1 п.п. до 8,5% — по электронной почте.

В 2016 г. распределение утечек между средними (до 500 ПК) и крупными (более 500 ПК) организациями получилось примерно равным как по числу утечек, так и по объему скомпрометированных данных.

Чаще всего утечки данных происходили из организаций медицинской сферы (25,8%), высоких технологий (14,9%), госорганов и силовых ведомств (13,8%), а также образовательных учреждений (10,6%). Реже всего — из муниципальных учреждений (4,4%), промышленности и транспорта (3,9%).

Наибольший объем скомпрометированных персональных данных пришелся на организации, которые системно используют персональную информацию в своей работе: компании высокотехнологичного сектора (73,6%), торговые компании, отели и рестораны (11,9%). На государственные органы и муниципальные учреждения пришлось 9,9% всех украденных ПДн.

Наиболее привлекательными для злоумышленников, как и годом ранее, оказались торговые и транспортные компании, к которым в 2016 г. добавились также финансовые организации. В этих отраслях более половины утечек, сопровождавшихся кражей ПДн, носили умышленный характер.