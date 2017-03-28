Технология NTechLab войдет в состав мультибиометрической платформы BSS для банков

BSS и NtechLab представили новое технологическое решение для банков на основе двухфакторной биометрической идентификации. Созданный компаниями продукт использует алгоритмы распознавания лица и голоса, что позволяет не только на порядок повысить скорость и надежность аутентификации клиентов банка, но и запустить принципиально новые для рынка сервисы.

Компания BSS предлагает решения, основанные на применении голосовых технологий в онлайн-банкинге и колл-центрах, для контроля доступа и безопасности, а также выработки персональных предложений на основе анализа телефонных разговоров. NtechLab является одним из лидеров мирового рынка решений в области нейронных сетей. Алгоритм компании позволяет сравнивать пары лиц с 99% степенью точности и проводить поиск по базе в 200 млн фотографий менее чем за 0,3 секунды с точностью более 70%.

Совместная разработка NtechLab и BSS позволит повысить популярность банковских операций с мобильного телефона и обеспечить рост безопасности операций без влияния на качество клиентского опыта. Двухфакторная биометрическая идентификация существенно повышает скорость и точность работы системы. При работе с онлайн-банком клиент фактически проходит через две процедуры проверки — по голосу и по изображению лица, но при этом от самого клиента не требуются дополнительные действия или время.

Решение двух компаний может быть использовано как в области дистанционного подтверждения операций, так и для быстрой персонализации предложений клиентам в отделениях банков. К примеру, компания может «научить» систему запоминать клиентов и транслировать им персонализированные рекламные сообщения, когда тот или иной человек в очередной раз заходит в офис кредитной организации.

«Для нас в данном партнерстве крайне важна возможность доступа к экспертизе самого крупного игрока на рынке решений ДБО, - отметил сооснователь NtechLab Александр Кабаков, - Благодаря нашему сотрудничеству мы не просто выходим на рынок с новым продуктом, а обладаем при этом четким пониманием потребностей банков и знанием их бизнес-процессов. Такое сочетание новых технологий и экспертизы в банковской сфере может не только поменять расстановку сил на рынке, но и кардинально изменить его».

«Решение NtechLab дополняет разработки BSS, что открывает нашим клиентам недоступный ранее уровень персонализации сервисов и безопасности операций, - сказал директор департамента голосовых цифровых технологий компании BSS Андрей Чучелов. - Распознавание лиц — это одна из самых перспективных технологий в мире и она, в сочетании с технологиями BSS по голосовой идентификации и верификации, позволяет предложить нашим клиентам принципиально новый продукт, который может изменить представления о стандартах обслуживания в банковской сфере».

Партнерство NtechLab и компании BSS, позволившее создать уникальное решение, гарантирует высокий уровень не только технологий, но и консалтинга, который также будет предоставляться банкам.