Все биржевые заявки на опционы Liquid.pro теперь записываются в блокчейн Waves

Сервис внебиржевой торговли Liquid.pro перевел биржевые заявки на опционы, поступающие на Московскую биржу, в публичный блокчейн платформы Waves. Применение технологии блокчейн в трейдинге позволит повысить прозрачность работы и увеличить гарантии честности исполнения заявок, сообщили CNews представители блокчейн-проекта Waves Platform.

Теперь список всех заявок доступен для пользователей Liquid.pro на сайте сервиса по адресу blockchain.liquid.pro. Заявки остаются анонимными. Каждый пользователь получает уникальный хэш-адрес, который позволяет ему выделить свои заявки из списка. Как отмечается, использование технологии блокчейн обеспечивает надежность и прозрачность работы сервиса. Операции, записанные в блокчейн, верифицированы, их историю нельзя переписать или отменить задним числом, информация открыта и доступна всем заинтересованным лицам.

«Сервис Liquid.pro ориентирован на долгую стратегическую работу, поэтому мы не могли обойти вниманием такую перспективную технологию, как блокчейн. Мы выбрали решение Waves, так как публичный блокчейн на базе платформы обеспечивает высокую надежность и стабильность работы, развитие платформы направлено на поддержку бизнеса. Планируем развивать дальнейшее сотрудничество», — отметил руководитель блокчейн-направления Liquid.pro Алексей Юров.

Активное развитие блокчейн-проектов в сфере трейдинга вызвано двумя основными факторами. Во-первых, применение технологии обеспечивает прозрачность операций, что крайне важно для процесса, в котором участвуют игроки из разных сфер деятельности. Во-вторых, блокчейн позволяет снизить расходы на проведение операций.

«Дальнейшие шаги стоит направить на сеттлмент сделок. Сейчас это направление в трейдинге занимает много ресурсов во многом из-за того, что участники процесса находятся в разных средах. Взаимодействие трейдеров, брокеров, биржи, депозитария, клиринговой организации — сложная и довольно дорогостоящая процедура. Использование технологии блокчейн помогает оптимизировать этот процесс, объединить участников в рамках одной платформы, автоматизировать многие этапы работы», — пояснил основатель и генеральный директор блокчейн-платформы Waves Александр Иванов.