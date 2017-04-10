King Servers планирует занять 15% рынка услуг защиты от DDoS-атак

Российский хостинг-провайдер King Servers объявил о планах к 2020 году занять до 15% российского рынка услуг защиты от DDoS-атак. По оценке компании это позволит стать одним из ведущих специализированных поставщиков решений для корпоративного сегмента, который быстро растёт.

Компания намерена решать эту задачу двумя путями: предложить лучшие технические решения и сервис и сфокусироваться на агрессивном маркетинге.

Увеличить своё присутствие в этом сегменте King Servers планирует за счет перераспределения доли рынка от текущих лидеров, для которых услуги защиты от DDoS-атак часто являются непрофильными ввиду невысокой маржинальность. А также, путем консолидации рынка на котором остается большое количество мелких игроков. Небольшие компании не готовы инвестировать значительные финансовые ресурсы в современное оборудование и предлагать клиентам гибкие условия оплаты.

По итогам 2016 г около 72% российского рынка занимают три ведущих игрока, остальные 28% не консолидированы. По оценке экспертов, российский рынок услуг по защите от DDoS-атак далёк от насыщения. К 2020 году объём рынка удвоится и составит $32 млн при среднегодовом темпе роста 14%.

Директор King Servers Владимир Фоменко отметил: «Развитие новых услуг вполне укладывается в нашу стратегию агрессивного роста. По итогам 2016 года наша выручка выросла на 35% в долларовом выражении и мы намерены не просто сохранить, а увеличить темпы роста. Сделать это планируем за счёт наращивания своего присутствия в новых сегментах, путём увеличения инвестиций в оборудование и индивидуального подхода к клиентам».

Хостинг-провайдер King Servers уже 3 года подряд растёт быстрее рынка. На днях компания сообщила о запуске нового сервиса: «Защита от DDoS-атак в реальном времени», который в первую очередь предназначен для корпоративных заказчиков. Сервис представляет собой защиту от DDoS-атак без использования сторонней фильтрации, что существенно влияет на скорость обработки трафика. King Servers использует многоуровневую очистку - фильтрацию на основе маршрутизации, аппаратный межсетевой экран и прочие аппаратные средств. Система может выдержать DDoS-атаку до 300Gbps+, в зависимости от типа атаки. Особенность работы заключается в том, что в King Servers не используют стороннюю фильтрацию - именно поэтому фильтры компании одни из самых быстрых на европейском рынке. Решения, которые предлагает компания будут наиболее востребованы для корпоративных облаков, телекоммуникаций, VOIP с малыми задержками, игровых сервером и прочих IT-инфраструктур.

Защита от DDoS работает с различными способами прохождения трафика - GRE, перекрестное подключение, VLAN и многие другие. Фильтр работает в режимах in-line и out of path, благодаря этому существует возможность настроить очистку только входящего трафика, при этом исходящий трафик может проходить обычным способом. Емкость сети фильтрации составляет до 1Тбит/с

Защита от DDoS-атак в реальном времени может быть предоставлена клиентам в момент DDoS-атаки на их выделенные или виртуальные серверы, даже при условии, что клиент ранее не пользовался услугами King Servers. Подключение и настройка сервиса занимает всего несколько минут.