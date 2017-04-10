Natixis, IBM и Trafigura представили блокчейн-решение для торговли нефтью

Компании Natixis, IBM и Trafigura разработали блокчейн-решение для финансовых операций в сфере торговли сырьевыми товарами, которое будет использоваться в транзакциях на рынке сырой нефти США. Платформа распределенного реестра, созданная на базе открытого исходного кода Hyperledger Fabric от Linux Foundation, позволяет оцифровать основные этапы сделок с сырой нефтью на блокчейн-платформе, что повышает прозрачность и безопасность операций, сообщили CNews в корпорации IBM.

Поскольку покупатель, продавец и обслуживающие их банки находятся в едином реестре, все стороны могут одновременно просматривать и делиться статусом транзакции. Они могут следить за операцией с момента подтверждения и валидации новой сделки до процесса проверки качества сырой нефти, ее финальной доставки и отмены аккредитива.

Ключевыми особенностями блокчейн-решения являются сокращение цикла оборота денежных средств и повышение рентабельности за счет снижения накладных расходов и уменьшения числа посредников. Технология также повысит видимость транзакций, что поможет минимизировать угрозы взлома, мошенничества и кибератак, а также сделает операции более прозрачными с помощью общедоступных процессов и ведения учета, указали в компании.

В целом эта инициатива является частью более широкой программы по модернизации торговых операций на международном рынке нефтяного сырья, процессы которого на сегодняшний день в большинстве случаев не автоматизированы и не оцифрованы.

«Natixis намерена использовать блокчейн для повышения качества обслуживания клиентов путем оптимизации устаревшей финансовой инфраструктуры на сырьевом рынке, — рассказал Арно Стивенс, руководитель направления глобальной энергетики и сырья Natixis в Нью-Йорке. — Текущие операции проводятся на бумаге и являются весьма трудоемкими. Поэтому мы сталкиваемся с многочисленными проблемами, связанными с высокой стоимостью обработки данных и низким уровнем автоматизации. На наш взгляд, технология распределенного реестра позволит привнести в отрасль необходимые инновации».

Новая торговая платформа позволяет обмениваться товарными документами, актуальными данными по отгрузке, статусами по доставке и оплате в едином совместном реестре. По словам представителей IBM, это сокращает время транзакции, уменьшает количество дубликатов документов и оптимизирует процесс идентификации торговых партнеров. Обычно эти операции требуют сложных манипуляций и работы с бумагами, а для передачи документов используются курьеры, факс и электронная почта. Решение, размещенное на облачной платформе IBM Bluemix, было разработано и представлено сотрудниками IBM во Франции.

«Бизнес-процессы в сфере энергетики и торговли сырьевыми товарами давно требуют модернизации, — считает Джеймс Уоллис, вице-президент подразделения блокчейн-рынков и проектов IBM. — Выбранный нами подход использует контролируемую блокчейн-сеть, построенную на базе Hyperledger Fabric. Такой инструмент позволит обеспечить стабильность в сфере финансовых торговых операций и цифровизации транзакций. При этом он обладает потенциалом трансформировать нефтяную отрасль. Такая экосистема для сырьевого рынка позволит выработать совершенно новый подход к управлению процессами международной торговли сырьевыми товарами».

Платформа скоро будет расширена и позволит всем сторонам транзакции вносить данные напрямую в реестр блокчейна. Например, сотрудник грузовой компании, оператор трубопровода, контролер или работник склада смогут предоставить обновления по операциям с сырой нефтью в режиме реального времени с помощью блокчейна, что поможет снизить риск мошеннических транзакций. Что еще важнее, такой распределенный реестр может быть внедрен в требуемом масштабе в рамках всей индустрии, подчеркнули в IBM. С созданием совместного контролируемого реестра для использования среди всех участников торговли, включая многочисленных покупателей и продавцов, банков и торговых партнеров, можно ожидать дальнейшее повышение рентабельности, полагают в компании.

«Вместе с Natixis и IBM мы проанализировали рабочие процессы, связанные с проведением транзакций в сфере сырой нефти в США. Мы предоставили подробную информацию по отдельным этапам типовой сделки, нашим взаимодействиям с финансовыми институтами и документам, которыми обмениваются различные стороны, — отметил Родни Малкольм, финансовый директор североамериканского торгового представительства Trafigura. — Нашей целью было заменить трудоемкие ручные процессы и бумажную работу с помощью блокчейна для повышения прозрачности и оптимизации обмена информацией. Благодаря технологии распределенного реестра все участники транзакций, подключенные к сети, получают обновления одновременно в виде записи, которую нельзя изменить или взломать. Для каждого изменения или новой операции сразу же создается новая запись в реестре».

Фредерик Далибар, руководитель digital-направления корпоративного и инвестиционного бизнеса Natixis, со своей стороны добавил: «Партнерство с IBM и Trafigura представляет собой важный этап в развитии Natixis и поддерживает нашу цель перехода от видения к практике по части использования технологии распределенного реестра».