Сбербанк защищает базы данных системами «МФИ Софт»

Сбербанк объявил о завершении проекта по внедрению системы защиты баз данных «Гарда БД». Проект реализован системным интегратором решений по информационной безопасности «Ангара» совместно с разработчиком «МФИ Софт».

Задача проекта состояла в обеспечении непрерывного мониторинга доступа к базам данных и веб-приложениям «Сбербанка», автоматизации поиска новых уязвимостей и обеспечение целостности системы безопасности. Система защиты баз данных «Гарда БД» применяется для реализации требований регуляторов, включая международный стандарт PCI DSS.

Выбор и тестирование различных систем защиты баз данных «Сбербанк» совместно с компанией «Ангара» проводили с 2015 года. По результатам пилотных проектов выбор банковской сети был сделан в пользу отечественного решения класса DAM (Database Activity Monitoring) «Гарда БД» от «МФИ Софт».

Система «Гарда БД» контролирует безопасность автоматизированной банковской системы (АБС), выявляет попытки внешнего вторжения в СУБД, в том числе через системы интернет-банкинга, блокирует попытки злоупотребления сотрудников своими полномочиями, неслужебного обращения к персональным данным и банковской тайне. Решение сводит к минимуму риски несанкционированного доступа к критически важной информации, в том числе со стороны привилегированных пользователей, осуществляет аудит событий безопасности в режиме реального времени и позволяет не только предотвратить инцидент, но и провести детальное расследование в ретроспективе.

Иванов Денис, начальник отдела сопровождения средств мониторинга Операционного центра информационной безопасности ПАО «Сбербанк», сказал: «Система информационной безопасности «Сбербанка» постоянно совершенствуется, мы стремимся опережать появление новых рисков. Задача защиты СУБД и веб-приложений банковской сети стоит остро, киберугроз и случаев утечки персональных данных в банковском секторе становится все больше. Мы ценим доверие, которое оказывает нам каждый клиент, и в ответе за сохранность их данных».

Владимир Пономарев, заместитель генерального директора «МФИ Софт», отметил: «Безопасность банков – это актуальное направление, для которого мы разработали комплексное функциональное решение, отвечающее и требованиям регуляторов, и потребностям пользователей. Система «Гарда БД» де-факто является стандартом безопасности баз данных и необходимым инструментом для предотвращения утечек информации».

Сергей Шерстобитов, генеральный директор компании «Ангара», сказал: «Обеспечение защиты информации – основное требование отечественных и международных регуляторов для компаний финансовой сферы. Внедрение системы защиты баз данных — это часть масштабного проекта по формированию единой системы управления информационной безопасностью всей сети ПАО «Сбербанк». Учитывая региональную распределенность и большие объемы информации, мы не допускали компромиссов и выбрали наилучшие решения, которые доступны на рынке».