ЦPT представила новую версию биoмeтрии для IVR

Группа ЦРТ представляет новую версию ПО платформы мультимодальной биометрической аутентификации VoiceKey.PLATFORM. Как рассказали CNews в компании, обновление претерпели также решения для дистанционной биометрической верификации VoiceKey.AGENT и поиска мошенников в голосовом канале VoiceKey.FRAUD. Кроме того, ЦРТ выводит на российский рынок систему биометрического подтверждения личности в системах голосового самообслуживания VoiceKey.IVR.

Мультифункциональная биометрическая платформа для аутентификации при дистанционном обслуживании VoiceKey.PLATFORM использует для подтверждения личности человека его голос и лицо. На базе платформы можно строить различные бизнес-сценарии для разных каналов – от аутентификации и поиска мошенников по голосу при звонке в КЦ до биометрической защиты входа в мобильный банк или личный кабинет сайта.

В новой версии VoiceKey.PLATFORM реализована поддержка режима работы в моноканале (диаризация). Функция позволяет разделять речь оператора и клиента в режиме реального времени, чтобы упростить дальнейшую работу специалистов безопасности. Усовершенствован и кроссканальный режим текстонезависимой идентификации по голосу, который позволит регистрироваться и верифицироваться на различных устройствах с более высокой точностью. А для облегчения работы разработчиков реализован публичный программный интерфейс на основе протокола REST-API.

VoiceKey.AGENT – это решение, которое позволяет подтверждать личность клиента по голосу во время разговора со специалистом контактного центра. Когда клиент звонит в контактный центр, программа сравнивает параметры его голоса с уже хранящимся в системе эталоном. В случае, если верификация прошла с низким порогом совпадения, новая версия VoiceKey.AGENT автоматически сравнит голос клиента с фонограммами из черного списка прямо во время разговора и выведет результат на экран оператора.

VoiceKey.FRAUD предназначен для поиска и выявления мошенников как во время разговора с оператором, так и в записях переговоров. С новой версией VoiceKey.FRAUD стали возможны импорт черного списка и новые методы анализа данных и поиска мошенников: офлайн-проверка по черному списку, построение кластеров по идентификаторам или голосу на массиве фонограмм.

Решение VoiceKey.IVR проводит быстрое и надежное определение личности пользователей системы голосового самообслуживания. Такой способ верификации снижает нагрузку на операторов и помогает бизнесу сократить расходы на обработку входящих вызовов.

При поступлении звонка IVR предлагает клиенту произнести парольную фразу. Фраза может быть всегда одинаковой (статической) или генерируемой автоматически (динамической) — в этом случае IVR попросит абонента повторить её за ним. Голос абонента записывается, запись отправляется в обработку на сервер VoiceKey.IVR и сравнивается с образцом голоса пользователя, хранящимся в системе. Абоненту не нужно дополнительно подтверждать свою личность другими способами, верификация занимает 2-3 секунды. В случае успешного подтверждения пользователь направляется в защищенный раздел IVR или переводится на оператора контактного центра. Решение работает с IVR-системами любого масштаба, интегрируется с основными методами API из Avaya Orchestration Designer.

«Решения на базе VoiceKey.PLATFORM актуальны для применения в банках и финансовых организациях, страховых и телекоммуникационных компаниях, а также фирмах с дистанционным обслуживанием. Мы длительное время работали над этим релизом, анализируя информацию, полученную от клиентов, которые уже пользуются решениями ЦРТ. Новая версия обеспечивает высокотехнологичную защиту и безопасность клиентской информации, при этом став более гибкой и удобной в использовании. Внедрение VoiceKey.PLATFORM позволит существенно повысить безопасность и упростить процесс подтверждения личности как для компании, так и для ее клиентов», – комментирует директор по развитию продуктов ЦРТ Сергей Чеховских.

Применение биометрической верификации по голосу в контакт-центрах сокращает время подтверждения личности клиента до 50%, позволяя отказаться от паролей, PIN-кодов и кодовых слов, и одновременно повысить уровень безопасности. Преимуществами платформы являются масштабируемость, языконезависимость и возможность использования во множестве каналов связи: IVR, web- и мобильных приложениях. Внедрение VoiceKey.PLATFORM не требует значительных изменений бизнес-процессов и позволяет значительно снизить среднее время обслуживания и количество повторных обращений.