«Ай-Теко» обеспечила безопасность распределенных корпоративных сетей «ФосАгро» с помощью UserGate UTM

Компания «Ай-Теко», отечественный системный интегратор, внедрила корпоративное решение UserGate UTM, обеспечивающее комплексную интернет-безопасность, на предприятиях группы «ФосАгро». Об этом CNews сообщили в российской компании Entensys, разработчике UserGate UTM.

Функциональных возможностей решения Microsoft Forefront TMG, используемого в «ФосАгро» до того, как корпорация Microsoft прекратила развитие и поддержку этого продукта, к 2016 г. уже было недостаточно для выполнения всех требований к полноценному обеспечению информационной и интернет-безопасности на предприятиях группы. Например, отсутствовала поддержка протокола ICAP. Это и стало предпосылкой для замены TMG новым решением, рассказали в «Ай-Теко».

ИТ-службой «ФосАгро» было рассмотрено несколько зарубежных решений, однако ни одно из них не отвечало в полной мере всем требованиям заказчика — в связи с ограничениями в по работе с шифрованным трафиком. Проведя анализ достоинств и ограничений предлагаемых на рынке продуктов, «Ай-Теко» предложила обратить внимание на UserGate UTM, недавно выпущенный компанией Entensys.

После детального изучения функциональности и пилотного тестирования UserGate UTM ИТ-служба «ФосАгро» выдвинула ряд предложений по доработке продукта в части обеспечения полной совместимости с используемым в группе компаний DLP-решением, после чего началась установка UserGate UTM на реальных сетях «ФосАгро».

Для доступа в сеть на всех доменных ПК головного офиса, насчитывающего более 2 тыс. пользователей, используется технология единого входа SSO (Single sign-on) и авторизация Kerberos, а для авторизации при подключении к корпоративному Wi-Fi — Captive Portal.

В интересах заказчика были разработаны кастомизированные страницы авторизации и блокировки с элементами корпоративного стиля. Основные задачи, решаемые UserGate UTM, состоят в сложной фильтрации http/https-трафика по определенным группам пользователей, запрете интернет-ресурсов по категориям, антивирусной проверке трафика на уровне шлюза, фильтрации по спискам. Все эти меры призваны обеспечить безопасное использование интернет-ресурсов работниками предприятий в структуре «ФосАгро».

«UserGate UTM проявил себя как полноценное решение, способное работать в сетях крупных предприятий. Нам понравилась оперативная и конструктивная реакция специалистов техподдержки и разработчиков на наши обращения. Все это позволило сравнительно быстро адаптировать решение под специфику бизнеса группы», — рассказал Олег Маслов, заместитель руководителя ИТ-службы по информационной безопасности компании «ФосАгро».

«Этот проект был если и не уникальным, то во многом нестандартным: заказчик предъявлял к ключевому функционалу жесткие требования, которым в той или иной мере не отвечали существующие на рынке решения, — отметил Владислав Ершов, руководитель отдела департамента информационной безопасности компании «Ай-Теко». — Благодаря слаженной работе проектной команды на всех этапах — от пилотирования до внедрения — мы смогли по максимуму учесть пожелания ИТ-службы заказчика, совместно с производителем организовав выделенную линию технической поддержки. Тем самым удалось выстроить процесс одновременного внедрения UserGate UTM на нескольких предприятиях группы “ФосАгро” наиболее эффективным способом».