Eset продлила поддержку ОС Windows XP

Компания Eset продлила поддержку операционной системы Windows XP на неопределенный срок. Об этом CNews сообщили в Eset.

По информации компании, выпущенная в 2001 г. Windows XP остается третьей по популярности операционной системой — она установлена на 7,44% компьютерах в мире.

С 8 апреля 2014 г. Microsoft не предоставляет обновления безопасности и техническую поддержку для Windows XP. Компьютеры, работающие на базе этой операционной системы, потенциально уязвимы для вредоносного программного обеспечения.

Риску подвергаются как частные пользователи, так и корпоративный сектор. В частности, Windows XP установлена на значительном числе банкоматов.

Для работы на Windows XP рекомендуется использовать следующие антивирусные продукты Eset: для дома — Eset NOD32 Smart Security (версия 9) и «Eset NOD32 Антивирус» (версия 9); для бизнеса: — Eset Endpoint Security (версия 5) и Eset Endpoint Antivirus (версия 5).

«Рекомендуем всем пользователям Windows XP переходить на современные ОС, — рассказал Алексей Оськин, руководитель отдела технического маркетинга Eset Russia. — Если отказаться от ХР нет возможности, настройте резервное копирование данных, своевременно обновляйте все программы и приложения и установите современное антивирусное ПО, сочетающее эвристические и сигнатурные методы детектирования».