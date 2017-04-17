Eset: вредоносные приложения на Google Play крадут пароли от платежных сервисов

Специалисты Eset обнаружили в Google Play новые опасные приложения. Как рассказали CNews в компании, программы специализируются на краже данных аккаунтов PayPal и Paxful и действуют при помощи социальной инженерии.

Первое вредоносное приложение – Boost Views, продвигалось в Google Play как инструмент для заработка на YouTube. После запуска приложения пользователю предлагалось выбрать одну из двух функций: смотреть видео с YouTube, получая за это «зарплату», или увеличить число просмотров собственного канала. Программу скачали до 100 тыс. раз.

Для просмотра видео с YouTube в приложение встроен видеоплеер Viewer. Стоимость услуг пользователей оценивается в $0,0001–0,0005 в минуту (такие расценки действовали во время исследования), заработанная сумма отображается в окне под плеером.

Накопив $0,09, исследователи попытались перевести их на PayPal – для этого в приложении предусмотрена специальная форма авторизации. Получить «зарплату» не удалось – после ввода логина и пароля приложение выдавало сообщение об ошибке, в то время как учетные данные PayPal отправлялись на удаленный сервер разработчиков.

Менее востребованная функция приложения – увеличить трафик YouTube-канала пользователя. Стоимость услуги начинается от 3,29 долларов, чтобы оплатить ее, нужно ввести данные банковской карты – эта информация также поступит в распоряжение разработчиков.

Второе приложение – PaxVendor, использовало популярность биткоин-обменника Paxful. Программа собирала логины и пароли от этого сервиса при помощи фальшивого экрана авторизации и не имела других функций.

После ввода учетных данных пользователь увидит сообщение об ошибке, тем временем, операторы PaxVendor смогут войти в скомпрометированный аккаунт. В ходе исследования Eset была зафиксирована попытка входа в тестовый аккаунт Paxful с территории Украины.

После сообщения Eset вредоносные приложения были удалены с Google Play.

Антивирусные продукты Eset NOD32 детектируют вредоносные приложения как Trojan.Android/FakeApp.FK и Android/FakeApp.FI соответственно.