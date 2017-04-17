«Информзащита» представила перечень действий по обеспечению ИБ в связи с возможной утечкой инструментария АНБ

В пятницу 14 апреля в интернете был обнаружен архив, состоящий из большого количества неизвестных до этого момента эксплойтов. Архив состоит из трех основных частей, которые относятся к операционной системе Windows, к системе международных платежей SWIFT и к некой системе ODDJOB, рассказали CNews в компании «Информзащита».

По итогам анализа папки SWIFT можно предположить, что это копия части рабочих материалов проекта JEEPFLEA_MARKET, рассказали в компании. В ней содержится информация об инфраструктуре SWIFT Service Bureau of the Middle East: EastNets, а именно: конфигурационные файлы сетевого оборудования, в которых указаны учетные записи, пароли администраторов и пользователей, ключи IPSec для публичных IP, признаки использования незащищенных протоколов, например, telnet, а также признаки использования ресурсов, относящихся\подключенных к системе SWIFT; полное описание доменной инфраструктуры, включая домены, поддомены, хосты, группы пользователей; SQL-скрипты для получения информации из БД Oracle о пользователях, правах, сообщениях формата SWIFT; рабочие записи, включая ресурсы, статус получения доступа к ним, атрибуты доступа; рабочие материалы АНБ для подготовки презентации о статусе\результатах проекта.

По результатам анализа этих материалов, эксперты «Информзащиты» предполагают, что речь идет об инфраструктуре компании www.eastnets.com. На это указывает адресация. EastNets Group — международная компания, специализирующаяся на создании программного обеспечения для финансовых организаций. Компания тесно сотрудничает со SWIFT, участвуя в разработке продуктов, решений и технологических платформ. Также удалось выяснить, что проект JEEPFLEA_MARKET стартовал в 2012 г. и реализовался как минимум до августа 2013 г., и в ходе проекта был получен полный доступ к ИТ-инфраструктуре исследуемой организации.

В свою очередь, EastNets Group заявила, что провела полную проверку и не обнаружила уязвимостей, признаков компрометации и взлома.

По данным «Информзащиты», анализ папки, касающейся ОС Windows, показал, что найденные эксплойты используют множество уязвимостей, в том числе и уязвимости широко использующегося протокола SMB. Все предоставленные эксплойты доступны в интернете для пользователей, не обладающих специальными навыками и знаниями. Пример таких эксплойтов, а также закрывающих уязвимости обновлений приведен ниже: Eclipsedwing — удаленное выполнение кода (RCE) для SMB (Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003), обновление безопасности — MS08-67; Educatedscholar — удаленное выполнение кода (RCE) для SMBv2 (Windows Vista (SP0, SP1), Windows Server 2008 SP2 (x64, x86)), обновление безопасности — MS09-050; Emeraldthread — удаленное выполнение кода (RCE) для службы очереди печати принтера через RPC, атакующий должен быть аутентифицирован в домене (Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 и Windows Server 2008 R2), обновление безопасности — MS10-061; Eskimoroll — эксплойт, направленный на контроллер домена и использующий Kerberos для повышения привилегий с обычного пользователя домена до доменного администратора (Windows Server 2000, 2003, 2008 и 2008 R2), обновление безопасности — MS14-068.

Отдельно в компании выделили эксплойты, для которых обновления безопасности работают частично, либо не будут выпущены вообще.

Так, Esteemaudit — удаленное выполнение кода (RCE) в RDP (Remote Desktop) — эксплуатирует уязвимость в аутентификации по смарт-карте, устанавливает имплант (бэкдор). Уязвимости подвержены системы Windows XP, Windows Server 2003. Вероятнее всего уязвимость относится к типу 0day, обновление безопасности выпущено не будет, так как системы больше не поддерживаются.

Explodingcan — удаленное выполнение кода (RCE) в Microsoft IIS 6 — эксплуатирует уязвимость в WebDav. Windows Server 2003. Для данной уязвимости обновление безопасности выпущено не будет.

Eternalchampion — удаленное выполнение кода (RCE) для SMBv1. Эксплойт работает на Windows XP, 7, Windows Server 2008. Обновление безопасности — MS17-010. Уязвимость не будет закрыта для Windows XP и Windows Server 2003.

Englishmansdentist — Эксплойт Exchange/OWA. На данный момент не исследован, возможно является 0day.

Erraticgopher — удаленное выполнение кода (RCE) в SMB. Работает в Windows XP, Windows Server 2003. Вероятнее всего уязвимость относится к типу 0day, обновление безопасности выпущено не будет, поскольку системы больше не поддерживаются.

Эксплойты Etternalblue, Eternalromance и Eternalsynergy — удаленное выполнение кода (RCE) для SMBv1 — работают в любой системе Windows, начиная с Windows XP и заканчивая Windows 10 и Windows Server 2016. Обновления безопасности — MS17-010. Уязвимость не будет закрыта для систем Windows XP и Windows Server 2003.

«Информзащита» рекомендует всем организациям и банковскому сектору в частности принять необходимые меры для защиты своих ресурсов и обеспечения информационной безопасности.

Особенное внимание в компании советуют уделить следующим рекомендациям: до момента выпуска официального обновления безопасности от Microsoft для ОС Windows 7 и выше запретить использование трех протоколов — протокол SMB ver1 и ver2, протокол RDP и протокол WebDAV; установить обновления систем безопасности для защиты внешнего периметра; произвести внеочередное резервное копирование критичных информационных ресурсов; проверить защищенность сервисов удаленного доступа; выполнить сканирование ресурсов на предмет наличия указанных уязвимостей и отсутствия установленных обновлений; произвести внеочередную смену паролей для учетных записей с административными полномочиями, это относится также и к сетевому оборудованию, настроить безопасные методы доступа и провести аудит текущих настроек и аккаунтов; обновить сигнатуры на используемых средствах защиты и проверить функционирование всех средств защиты, в частности, систем сигнатурного и эвристического анализа.

В долгосрочной перспективе (не более одной недели) рекомендуется рассмотреть возможность отказа от использования ОС Windows XP и Windows Server 2003, поскольку корпорация Microsoft больше не обеспечивает поддержку этих операционных систем и не выпускает для них обновления безопасности. В случае если это невозможно, необходимо провести мероприятия по защите операционной системы с использованием средств защиты класса IPS, антивирусов и средств защиты от таргетированных атак, подчеркнули в «Информзащите».

«Команда экспертов “Информзащиты” готова проконсультировать все компании, обеспокоенные сложившейся ситуацией, по вопросам рисков и угроз, а также оперативно обеспечить защиту их инфраструктуры, — заявил технический директор компании Евгений Климов. — Security Operation Center “Информзащиты” гарантирует быстрое определение уровня защищенности, тщательный мониторинг 24/7 и своевременное реагирование на такого рода события».

Текущим клиентам специалисты «Информзащиты» по запросу готовы разослать отдельные рекомендации по настройке их систем безопасности.