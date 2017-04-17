Средство доверенной загрузки Dallas Lock с разъемом М.2 прошло инспекционный контроль во ФСТЭК России

Средство доверенной загрузки Dallas Lock с разъемом М.2 и поддержкой VMFS прошло процедуру инспекционного контроля ФСТЭК России. Об этом CNews сообщили в компании «Конфидент». Как результат, теперь средство доверенной загрузки Dallas Lock доступно для приобретения в трех вариантах: с поддержкой разъемов PCI Express, Mini PCI Express и M.2.

СДЗ Dallas Lock — программно-аппаратное решение уровня платы расширения, предназначенное для защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну до уровня «совершенно секретно» включительно, а также для защиты конфиденциальной информации, в том числе содержащейся в государственных информационных системах и в информационных системах персональных данных.

По информации «Конфидент», СДЗ Dallas Lock в варианте исполнения M.2 имеет размер 22мм x 30мм, что позволяет обеспечивать доверенную загрузку современных ноутбуков и моноблоков.

Все три варианта СДЗ Dallas Lock теперь поддерживают файловую систему VMFS, предназначенную для хранения образов виртуальных машин VMware. Таким образом, СДЗ Dallas Lock допустимо использовать в составе решений для защиты гипервизоров ESXi. Работа СДЗ Dallas Lock поддерживается в любых ОС, использующих файловые системы FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, Ext2, Ext3, Ext4, VMFS.

СДЗ Dallas Lock сертифицировано ФСТЭК России на соответствие требованиям к СДЗ по 2 классу защиты в соответствии с профилем защиты ИТ.СДЗ.ПР2.ПЗ и 2 уровню контроля отсутствия НДВ. Сертификат № 3666 от 25.11.2016 г. (действителен до 25.11.2019 г.).

В рамках планового обновления СДЗ Dallas Lock ожидается реализация сертифицированного механизма централизованного управления, отметили в «Конфиденте».